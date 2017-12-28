В России появится бюджетная версия внедорожника Land Rover Discovery

В базе Росстандарта уже появилось ОТТС на новую модификацию Discovery с новой силовой установкой из линейки Ingenium мощностью 300 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм.
Масса Land Rover Discovery, как сообщает Njcar, с таким двигателем будет меньше примерно на 100 кг, по сравнению нынешними вариантами исполнения.
Напомним, сейчас внедорожник доступен с 3,0-литровым V-образным турбодизелем TD6 с отдачей 249 л.с. (пиковый крутящий момент 600 Нм) и бензиновым 340-сильным Si6 такого же объема.
C 2014 года www.amsrus.ru
300лс – бюджетный вариант???
После времён, когда покупали на компанию сразу по 6 LR Vouge – очень может быть ))
Only registered users can comment.