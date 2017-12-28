В России появится бюджетная версия внедорожника Land Rover Discovery
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В России появится бюджетная версия внедорожника Land Rover Discovery
Декабрь 28 19:02 2017

Land Rover планирует вывести на российский рынок доступную версию внедорожника Discovery с 2,0-литровым бензиновым турбомотором.

В базе Росстандарта уже появилось ОТТС на новую модификацию Discovery с новой силовой установкой из линейки Ingenium мощностью 300 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм.

Масса Land Rover Discovery, как сообщает Njcar, с таким двигателем будет меньше примерно на 100 кг, по сравнению нынешними вариантами исполнения.

Напомним, сейчас внедорожник доступен с 3,0-литровым V-образным турбодизелем TD6 с отдачей 249 л.с. (пиковый крутящий момент 600 Нм) и бензиновым 340-сильным Si6 такого же объема.

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DiscoveryLand-Rover
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Борис Лядин
    Декабрь 28, 19:14 #1 Борис Лядин

    300лс – бюджетный вариант???

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