Туманное будущее Lada Priora
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Туманное будущее Lada Priora
Декабрь 28 15:06 2017

Lada Priora может быть снята с конвейера не позднее лета 2018 года, сообщает Quto.

До этого момента производитель намеревается собрать около 7 тыс. машин. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, весной 2017 года в разговоре с корреспондентом “Авторамблера” представитель АвтоВАЗа заявил, что “модель Priora пока “убивать” никто не собирается, на нее есть действующий ОТТС (Одобрение типа транспортного средства)”. В компании подчеркнули, что “Приора” будет выпускаться до те пор, пока на нее будет спрос.

Известно, что по итогам 2016 года в России было реализовано 17 553 экземпляра Lada Priora. Между тем, по результатам продаж за 11 месяцев 2017 года Priora не попала в топ-25. На сегодняшний день цены на новый автомобиль стартуют с отметки в 399 900 рублей, что делает модель одной из самых бюджетных на российском рынке.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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