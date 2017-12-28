Таксист из Ангарска спас ребёнка, подставив под удар свой автомобиль 115

Таксист из Ангарска подставил автомобиль под автобус, чтобы спасти ребенка.

– Стой, остановись же! – из последних сил кричала 63-летняя ангарчанка Наталья Щелчкова водителю уходящего автобуса, прямо на остановке зажавшему в дверях ее 7-летнего внука Владика.

Шофер как ни в чем не бывало дал газу. Женщина с полными сумками в руках, задыхаясь, размахивая руками и крича на всю улицу, бежала за автобусом, но невнимательный водитель продолжал тащить мальчишку по дороге.

– Мы ехали из художественной школы и выходили через последнюю дверь, – рассказывает Наталья Васильевна корреспонденту «Комсомольской правде » в Иркутске. – Владик спускался вслед за мной. Оборачиваюсь и вдруг вижу, как дверь начинает закрываться. Я попыталась быстро схватить внука, но створки вмиг зажали Владика, а автобус начал движение.

Каким-то чудом Владику удалось не попасть под заднее колесо. Дверь так крепко “взяла” в тиски его правую ручку, что мальчик на ней буквально повис и переворачиваясь со спины на бок, волочился по сугробам вдоль дороги.

По словам пенсионерки, в салоне в этот момент находилось 5 – 6 пассажиров. Почему они не подбежали к водителю и не сообщили о ЧП, остается загадкой. Да и как сам шофер не заметил Владика, тоже большой вопрос. Изначально была версия, что у автобуса якобы не было зеркал заднего вида, но она не подтвердилась. Судя по фото с места ДТП, оба зеркала все же имелись. Тогда, может, ребенок попал в слепую зону? Не исключено.

– Мне сначала показалось, что автобус тащит тряпку, – вспоминает местный таксист Азамжон Жалилов. – Присмотрелся и вскрикнул: «Так это же ребенок!» Ехал я с пассажиром подвозил своего знакомого. Когда нажал на газ и бросился в погоню, он меня поддержал и даже подсказывал, как поступить. В общем, сигналю я водителю автобуса, моргаю ему, а он не реагирует. Поравнялся с ним, размахиваю рукой, а он даже не поворачивается!

Азамжону ничего не оставалось, как совершить опасный трюк в стиле героя боевика «Форсаж»: он обогнал автобус, чуть оторвался от него, а затем резко перегородил машиной дорогу. Каким-то чудом удалось избежать аварии: водитель общественного транспорта затормозил вовремя. Это уже позже стало понятно, что вся погоня длилась почти километр, который для Владика показалcя целой вечностью.

– После того, как машина затормозила, мой знакомый бросился к автобусу на помощь мальчишке, а я забежал в салон автобуса, и закричал водителю: «Ты куда смотришь? Тебе зеркала зачем?», – продолжает Азамжон. – Он растерялся и ничего мне не сказал. Пассажиры – к слову, все как один, просто молча вышли.А ведь они должны были остановить, а не я.

К счастью, серьезных травм Владику удалось избежать. Возможно, спасла заснеженная дорога. Не попасть под заднее колесо при торможении ему помог случайный прохожий. Он успел подхватить мальчишку на руки. Поэтому, прибывшие на место врачи, диагностировали у ребенка лишь небольшой ушиб правой руки. Но Владик сильно испугался и до сих пор не может отойти от шока.

– Уже второй день говорит мне: «Бабушка, больше я в автобусе ездить не буду», – говорит Наталья Васильевна. – Мы стараемся его отвлекать. Извинился ли водитель? Он вообще не подошел ко мне после случившегося и даже не звонил.

А вот спасибо Азамжону бабушка Владика скажет уже 27 декабря: полицейские пригласили женщину на церемонию награждения таксиста.

– Знаете, когда гнался за автобусом, не думал ни о своей машине, ни о деньгах, которые могу потерять из-за того, что не довезу клиента до места назначения, – говорит Азамжон. – Жизнь ребенка важнее. Кстати, выплачивать ущерб за повреждение моей машины фирму-перевозчика, которой принадлежит автобус, я даже не просил, но мне все равно отдали 10 тыс. рублей. А больше и не надо.

Тем временем к расследованию этого ЧП подключился Следственный комитет, который начал проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».