От Chevrolet Volt могут отказаться в 2022 году
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От Chevrolet Volt могут отказаться в 2022 году
Декабрь 28 21:01 2017

В ближайшие годы General Motors планирует прекратить серийный выпуск гибридного седана Chevrolet Volt.

По информации ряда авторитетных зарубежных СМИ, «зелёный» автомобиль покинет конвейер в 2022 году.

Напомним, что в настоящее время американская марка предлагает клиентам второе поколение модели Chevrolet Volt, мировая премьера которой состоялась в 2015 году. Повторимся, по информации ряда сразу нескольких изданий, руководство концерна GM не планирует выводить на рынок гибридный седан третьего поколения.

По неофициальным данным, такое решение связано с новой стратегией концерна General Motors, согласно которой к 2023 году планируется выпустить порядка 20 новых полностью электрических транспортных средств. По всей видимости, Chevrolet Volt не вписывается в новую стратегию автогиганта.

При этом наши зарубежные коллеги подчёркивают, что речь идёт именно о гибридном седане Chevrolet Volt, а не о названии модели в целом. То есть, как сообщает Авторамблер, не исключено, что в следующем десятилетии под таким именем на рынке появится совершенно новый электрифицированный автомобиль. Например, компактный электрический или гибридный кроссовер.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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