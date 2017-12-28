Новый Lexus LS 32

На территории России начали заключение контрактов на приобретение флагманского седана Lexus LS нового поколения.

В России новый Lexus LS представлен в трех версиях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD FSPORT. Lexus LS 350 имеет привод на заднюю ось и оснащается атмосферным двигателем V6 с рабочим объемом 3 456 куб. см, мощностью 315 л. с. и крутящим моментом 380 Нм. LS 500 AWD и LS 500 AWD F SPORT имеют систему постоянного полного привода, на эти автомобили устанавливается двигатель V6 с двойным турбонаддувом рабочим объемом 3 444 куб. см, мощностью 421 л. с., созданный с помощью наработок заводской команды F1 специально для нового поколения седана LS.

Оба двигателя агрегатируются с инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Помимо традиционной пружинной подвески, автомобиль может быть оснащен высокотехнологичной пневматической подвеской, делающей и без того высокий уровень ездового комфорта еще более совершенным.

Палитра цветов кузова нового Lexus LS насчитывает 13 вариантов, 12 из которых имеют эффект «металлик». Два цвета зарезервированы эксклюзивно за комплектацией LS 500 F SPORT. Предлагается девять вариантов цветовых схем интерьера, еще три – белый, черный и красный – предусмотрены специально для версии F SPORT. Также предлагается 7 вариантов декоративных вставок салона – помимо благородных сортов дерева, впервые в мировой автоиндустрии создан эксклюзивный лимитированный вариант из стекла в традиционной японской технике «кирико», для комплектации F SPORT предусмотрено исполнение вставок из алюминия.

Новый LexusLS 350 доступен в двух комплектациях – Comfort и Executive. Стоимость комплектации Comfort составлят 5 539 000 рублей[1], комплектации Executive – 6 502 000 рублей.

Флагманский седан LexusLS 500 AWD предлагается в восьми комплектациях – Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, FSPORT. Диапазон цен на различные комплектации составляет от 7 026 000 рублей до 9 295 000 рублей.

Новый Lexus LS прекрасно подготовлен для эксплуатации в зимних условиях. Вне зависимости от комплектации флагманский седан нового поколения имеет богатый набор оснащения, делающим его эксплуатацию в холодное время года комфортной, удобной и безопасной.

В соответствии с принципами индивидуального подхода и традициями японского гостеприимства омотенаши для клиентов, приобретающих Lexus LS нового поколения, предлагается ряд специальных программ. Для клиентов, приобретающих Lexus LS нового поколения у Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, предусмотрено бесплатное участие в программе «Помощь на дороге» в течение пяти лет с момента приобретения автомобиля первым владельцем.

Также на все приобретаемые новые флагманские седаны автоматически без дополнительных расходов для клиента распространяется программа дополнительного технического обслуживания (ДТО) «5 лет вашей уверенности», действующая после истечения гарантийного срока на приобретенный Lexus LS.