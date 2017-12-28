Налог на движимое имущество: быть или не быть?
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Налог на движимое имущество: быть или не быть?
Декабрь 28 09:07 2017

Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос о судьбе налога на движимое имущество.

Он отметил на заседании Госсовета, что этот закон нужно обсудить.

“Можно было бы вообще рассмотреть вопрос о судьбе этого налога в контексте совершенствования налогового законодательства, которое намечено в соответствие с поручением президента”, – сказал Медведев.

Напомним, что ранее был принят закон, который фактически возвращает налог на движимое имущество. Он вступает в силу с 1 января следующего года.

Согласно новому закону, в России больше не будет федеральной льготы на налоги на движимое имущество. Эту льготу, как сообщает Царьград, будет давать региональный закон по усмотрению самих регионов.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Valery Volkov
    Декабрь 28, 13:41 #1 Valery Volkov

    Как всегда, целеуказание думе выдано: давай ДЕНЬГУ! Закон принят. А вот теперь подумаем что с этим законом бум делать! Не ДУМА, а стадо не пуганых пи…..сов!!!

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