Налог на движимое имущество: быть или не быть?

Он отметил на заседании Госсовета, что этот закон нужно обсудить.
“Можно было бы вообще рассмотреть вопрос о судьбе этого налога в контексте совершенствования налогового законодательства, которое намечено в соответствие с поручением президента”, – сказал Медведев.
Напомним, что ранее был принят закон, который фактически возвращает налог на движимое имущество. Он вступает в силу с 1 января следующего года.
Согласно новому закону, в России больше не будет федеральной льготы на налоги на движимое имущество. Эту льготу, как сообщает Царьград, будет давать региональный закон по усмотрению самих регионов.
C 2014 года www.amsrus.ru
Как всегда, целеуказание думе выдано: давай ДЕНЬГУ! Закон принят. А вот теперь подумаем что с этим законом бум делать! Не ДУМА, а стадо не пуганых пи…..сов!!!
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