Налог на движимое имущество: быть или не быть? 81

Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос о судьбе налога на движимое имущество.

Он отметил на заседании Госсовета, что этот закон нужно обсудить.

“Можно было бы вообще рассмотреть вопрос о судьбе этого налога в контексте совершенствования налогового законодательства, которое намечено в соответствие с поручением президента”, – сказал Медведев.

Напомним, что ранее был принят закон, который фактически возвращает налог на движимое имущество. Он вступает в силу с 1 января следующего года.

Согласно новому закону, в России больше не будет федеральной льготы на налоги на движимое имущество. Эту льготу, как сообщает Царьград , будет давать региональный закон по усмотрению самих регионов.