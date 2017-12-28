На Новый Год в РБ? Да, но… 82

И года 2017 дни последние настали и… И многие из нас решили встретить Новый Год вне домашних стен, а где – нибудь в другом городе или вообще стране.

Беларусь и Минск в частности – одно из самых популярных Новогоднего паломничества россиян и очень даже не зря – в Минске есть на что посмотреть, где побывать и что поесть, при этом будучи в полной уверенности, что в тарелке с блюдом не найдется «недокументированных возможностей» вроде острого пищевого отравления. Вот только с табаком там беда – курить сигареты местного производства может только самый непритязательный курильщик, так что советую запастись перед поездкой.

Второе, что вы должны сделать в обязательном порядке, так это купить омывающей жидкости, Liqui Moly вполне подойдет.

Дело в том, что на АЗС да и практически во всех торговых центрах Беларуси продается омывающая жидкость в основе которой лежит обычная питьевая вода, что в сочетании с тем, что сейчас практически все современные автомобили оснащаются обогреваемыми форсунками распылителей ОЖ приведет к весьма ожидаемому финалу… печальному. Рассчет такой – если вы едите только Минск и обратно с некоторыми поездками по Минску – вам хватит двух канистр, а вот если собираетесь куда – то еще по Беларуси поездить, тогда умножайте на два, а то и на три. Проблема тут в том, что в Беларуси в качестве противогололедных реагентов используется смесь обычной, калийной солей и глиняного песка. Так что грязища стоит жуткая.

Также было бы очень неплохо купить такое количество топлива, которого вам хватит до Минска или любого другого крупного города, который у вас будет на пути, поскольку заправляться в Смоленской области на дорогах или на границе не советую – можно запросто лишиться катализатора или форсунок. В самой же Беларуси ситуация с качеством топлива очень неоднозначная. С одной стороны есть современнейший Мозырьский НПЗ, но топливо с него идет в основном на экспорт, поэтому в саму Беларусь топливо поставляется преимущественно с Новополоцкого НПЗ, качество которого похуже будет. Это вторая сторона. А по пути в Минск на территории РБ вам повстречаются только три АЗС, две из них «Белнефтехим», «синенькие» на местном сленге.

Так вот – заправляться на них можно только в самых крайних случаях, поскольку высок риск получить бензин, щедро приправленный монометиланилином или дизтопливо с керосином. Также не все так гладко и с АЗС «Лукоил», поэтому, чтобы не испытывать технику на прочность советую заправляться на АЗС «ГазпромНефть», «UC» и «БелорусНефть», «зеленых». Выглядят последние примерно так:

Ну и последнее – это купить полис «Зеленая Карта» и можно в путь.

Едем.

Граница с Россией обозначена скромным знакома за ней еще ряд знаков, говорящих о том, что для грузовиков белорусский участок трассы «Москва – Брест» является платным, равно как и для всех иностранцев, кроме стран, входящих в Таможенный Союз.

А вот качество дорожного полотна, увы, на троечку, с огромным минусом – поймать яму, в которой можно оставить полподвески – дело не сложное на этой дороге, впрочем, как и на большинстве других дорог республики. Поэтому пересекаем границу днем и едем днем же, чтобы загодя увидеть «ловушку». А так как правая полоса практически полностью усеяна такими «ловушками», ехать вы будете в основном по левой полосе, причем, если вы не хотите преждевременной кончины подвески, то врядли стоит разгоняться выше чем 110 км./ч.

Но тут возникает другая проблема – за загородних трассах в РБ расплодились, как бойкие грибы после дождя, так называемые «учителя». И вот с такими персонажами связываться себе дороже. Нет, поставить их на место проще пареной репы, но вот такой «учитель» после этого обязательно позвонит в милицию и скажет, что вы под кайфом на него напали.

А это гарантированные сутки сперва в ближайшем отделении милиции (без права даже посетить отхожее место), потом в местном отделении следственного комитета, а дальше как повезет. Поэтому пропускам таких персонажей, но на всякий случае нужно иметь при себе видеорегистратор ну и парочку «спецсредств» типа электрошокеров и емкостей с газообразным ирритантом.

Но тем не менее не стоит уподобляться местным лихачам и ездить со скоростями +/- 5 км./ч. от разрешенного лимита – камеры автоматической фиксации нарушения скоростного режима особой чистоплотностью не отличаются, а местные сотрудники ГАИ имеют право брать штраф на месте, естественно в местной валюте и не все имеют при себе мобильный терминал для оплаты картой. А обменников по дороге от границы с Россией только 1 и тот на самой границе.

Так что если у Вас не оказалось возможности оплатить штраф на месте, то у вас изымут и водительское удостоверение, и свидетельство о регистрации ТС а в некоторых случаях даже техпаспорт на автомобиль. Вернут все это дело только после оплаты штрафа, но могут и не вернуть – если нужно срочно пополнить бюджет или какой – нибудь автопарк. Так что аккуратнее. Но даже если ваше нарушение скоростного режима зафиксировала камере автоматической фиксации, то на границе, когда будете ехать обратно, стоит неприметный домик а рядом с мин сотрудник ГАИ, который вас остановит и пригласит в этот домик а что будет в нем – см. выше

Еще один, скажем так, объект, с которым встречаться лучше не стоит – это специальный автомобиль для обработки дорог противогололедными реагентами. Как говорилось выше, реагент этот представляет из себя смесь солей и песка и в кузове может слеживаться и образовывать разнокалиберные снаряды от 10 мм. в диаметре до куриного яйца. И чем чревата такая встреча, говорить, думаю, не стоит. Распознать нежелательного попутчика и встречного просто – выглядит оно вот так:

Ну вот пожалуй и все, скажем так, особенности белорусской автомобильной жизни. Удачи и с наступающим!