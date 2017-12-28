Geely покупает 8,2-процентную долю Volvo
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Geely покупает 8,2-процентную долю Volvo
Декабрь 28 12:12 2017

Geely объявила о покупке 8,2-процентной доли шведского концерна AB Volvo у инвестфонда Cevian Capital.

Уже заключено соответствующее соглашение, по которому Geely выкупит у Cevian Capital все принадлежащие инвестфонду бумаги Volvo: 88,47 млн акций класса “A” и 78,77 млн акций класса “B”. В результате Geely станет крупнейшим акционером Volvo и будет владеть 15,6 процента голосующих акций компании.

AB Volvo является производителем грузовых автомобилей, автобусов и двигателей. Компания со штаб-квартирой в шведском Гетеборге и почти 100-тысячным персоналом располагает производственными цехами в 18 странах и регионах мира.

В 2010 году Geely, как сообщает Синьхуа, купила автомобильную компанию Volvo Car Group, входившую ранее в AB Volvo. По итогам 2017 года продажи автомобилей Volvo Car Group в Китае превысили 100 тыс. единиц.

Новая сделка подлежит одобрению соответствующих регуляторов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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