Впервые на Audi A8 22

Новый флагман Audi A8 определяет стиль всего модельного ряда премиальной марки.

Динамичный облик роскошного седана дополнит новый стайлинг-пакет. Еще более яркий образ седана формируют спортивные детали внешней отделки и новые спортивные кресла.

Алюминиевая накладка устанавливается под широкой вертикальной решеткой радиатора Singleframe, придавая облику флагманской модели еще больше внушительности. Яркий характер также подчеркивают четко окантованные воздухозаборники, внутри которых расположена решетка с сетчатой отделкой и вертикальной стойкой. Специальные накладки на порогах, которые расширяются к колесам, свидетельствуют о наличие системы полного привода quattro, входящей в стандартное оснащение модели Audi A8.

В спортивный стайлинг-пакет также входит обновленный задний бампер с сетчатой вставкой с ромбовидными ячейками и контрастным оформлением диффузора. Алюминиевая полоса на бортах и задней части автомобиля отражает визуальное решение передней части и подчеркивает нижнюю кромку кузова.

Впервые на модель Audi A8 можно будет установить новые спортивные сиденья с визуально интегрированными подголовниками. Эти спортивные кресла повышенной комфортности оборудованы пневматически регулируемой боковой поддержкой на подушке и спинке, причем диапазон ее регулировки на 15 мм больше стандартного. Кроме того, новые кресла оснащаются функциями кондиционирования и массажа, а между ними устанавливается удобный центральный подлокотник. Верхнюю часть спинок украшает тисненая эмблема S. В качестве обивки сидений предлагается высококлассная кожа Valcona или кожа Unicum в эксклюзивном коричневом цвете Nutmeg со строчкой синего цвета Tourmaline.

Одновременно Audi расширяет палитру доступных цветов для модели А8: кузов роскошного седана можно будет окрасить в новый серый цвет Daytona.