В России отзывают Peugeot 3008

Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО «Пежо Ситроен Рус», являющимся официальным представителем Peugeot на российском рынке. Отзыву подлежит 261 автомобиль Peugeot 3008, реализованные с октября 2016 г. по август 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению.
На всех транспортных средствах Peugeot 3008, как сообщает Росстандарт, будет выполнена проверка состояния топливных трубок и, в зависимости от их состояния, установка дополнительной защитной оплетки или их замена.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «Пежо Ситроен Рус» проинформируют владельцев автомобилей Peugeot, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля
с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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