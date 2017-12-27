В России отзывают Peugeot 3008 40

Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки PEUGEOT 3008.

Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО «Пежо Ситроен Рус», являющимся официальным представителем Peugeot на российском рынке. Отзыву подлежит 261 автомобиль Peugeot 3008, реализованные с октября 2016 г. по август 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению.

На всех транспортных средствах Peugeot 3008, как сообщает Росстандарт , будет выполнена проверка состояния топливных трубок и, в зависимости от их состояния, установка дополнительной защитной оплетки или их замена.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Пежо Ситроен Рус» проинформируют владельцев автомобилей Peugeot, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля

с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.