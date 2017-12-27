В Подмосковье сбили сотрудника ДПС
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В Подмосковье сбили сотрудника ДПС
Декабрь 27 19:06 2017

В Подмосковье совершен наезд на сотрудника ДПС.

Об этом стало известно РЕН ТВ. Инцидент произошел накануне вечером в Можайском районе Московской области. Неизвестный совершил наезд на сотрудника дорожно-постовой службы. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многооскольчатый перелом обеих костей левой голени.

Пострадавший направлен в ЦКВГ имени Вишневского. Обстоятельства происшествия выясняются.

В ГУ МВД по московской области подтвердили факт ДТП: водитель, двигаясь по крайней левой полосе совершил наезд на сотрудника одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. В Момент ДТП инспектор находился в форменной обмундирование со светоотражающими элементами.

Полицейский получил телесные повреждения и госпитализирован. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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ДПСДТПМосковская областьнаезд
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Alexey Sokolov
    Декабрь 27, 19:55 #1 Alexey Sokolov

    Коллективная карма? https://youtu.be/wMoEBbm04yY

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