В Подмосковье сбили сотрудника ДПС 41

В Подмосковье совершен наезд на сотрудника ДПС.

Об этом стало известно РЕН ТВ . Инцидент произошел накануне вечером в Можайском районе Московской области. Неизвестный совершил наезд на сотрудника дорожно-постовой службы. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многооскольчатый перелом обеих костей левой голени.

Пострадавший направлен в ЦКВГ имени Вишневского. Обстоятельства происшествия выясняются.

В ГУ МВД по московской области подтвердили факт ДТП: водитель, двигаясь по крайней левой полосе совершил наезд на сотрудника одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. В Момент ДТП инспектор находился в форменной обмундирование со светоотражающими элементами.

Полицейский получил телесные повреждения и госпитализирован. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.