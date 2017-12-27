Самые опасные происшествия Нюрбургринга 42 <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В Сети опубликовали видеозапись с наиболее опасными происшествиями на Нюрбургрингском треке.

На кадрах видно несколько автомобилей BMW, также в видео показано много «заряженных» хетчбэков Porsche, классических гоночных моделей. Также есть машины, которые, по оценкам экспертов, не совсем готовы для поездки на «Северной петле». Таким автомобилем, к примеру, является минивэн Ford Galaxy.

Напомним, Нюрбургринг — гоночная трасса в Германии, рядом с поселком Нюрбург. В настоящее время на трассе проводятся гонки DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта.

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ФАН .