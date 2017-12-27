Самые опасные происшествия Нюрбургринга

На кадрах видно несколько автомобилей BMW, также в видео показано много «заряженных» хетчбэков Porsche, классических гоночных моделей. Также есть машины, которые, по оценкам экспертов, не совсем готовы для поездки на «Северной петле». Таким автомобилем, к примеру, является минивэн Ford Galaxy.
Напомним, Нюрбургринг — гоночная трасса в Германии, рядом с поселком Нюрбург. В настоящее время на трассе проводятся гонки DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта.
ФАН.
C 2014 года www.amsrus.ru
Дико рад за людей, вот так в свободное время “проветрить свое ведро” на спортивной трассе.
Большая часть дающих угла дрифтеров – заднеприводные )) Или субаристы. В общем, ездюки IMHO. Поразило безопасность автодрома: крутит-вертит, но машины останавливаются моментально, ни одного столкновения и вообще значительных повреждений. Почти все авто тут же возобновляют езду
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