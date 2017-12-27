Самые опасные происшествия Нюрбургринга
42

Декабрь 27 13:04 2017

В Сети опубликовали видеозапись с наиболее опасными происшествиями на Нюрбургрингском треке.

На кадрах видно несколько автомобилей BMW, также в видео показано много «заряженных» хетчбэков Porsche, классических гоночных моделей. Также есть машины, которые, по оценкам экспертов, не совсем готовы для поездки на «Северной петле». Таким автомобилем, к примеру, является минивэн Ford Galaxy.

Напомним, Нюрбургринг — гоночная трасса в Германии, рядом с поселком Нюрбург. В настоящее время на трассе проводятся гонки DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта.

ФАН.

На тему:
  Article "tagged" as:
Нюрбургринг
  Категории:
АвтожестьНовостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Имидж — ничто, машина – всё!

Имидж — ничто, машина – всё! 0

Renault Eolab будет стоить не дороже Renault Clio

Renault Eolab будет стоить не дороже Renault Clio 0

Lada Largus Cross Black Edition: проба пера

Lada Largus Cross Black Edition: проба пера 3

write a comment

2 комментария

  1. Roman Aristarkhovich Kazantsev
    Декабрь 27, 14:16 #1 Roman Aristarkhovich Kazantsev

    Дико рад за людей, вот так в свободное время “проветрить свое ведро” на спортивной трассе.

  2. Давид Кох
    Декабрь 27, 15:25 #2 Давид Кох

    Большая часть дающих угла дрифтеров – заднеприводные )) Или субаристы. В общем, ездюки IMHO. Поразило безопасность автодрома: крутит-вертит, но машины останавливаются моментально, ни одного столкновения и вообще значительных повреждений. Почти все авто тут же возобновляют езду

Only registered users can comment.