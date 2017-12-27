Новые поправки в ПДД добавят прав велосипедистам 35

В российских городах появятся зоны, где водители будут обязаны пропускать велосипедистов, а машинам будет запрещено разгонятся свыше 20 км/ч.

Соответствующие изменения в ПДД подготовили в Минтрансе. Вводится также запрет стоянки автомобилей на велопешеходных дорожках и перед бордюрными пандусами для инвалидов. Самим велосипедистам запретят пересекать дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам.

Опубликованные на regulation.gov.ru изменения в ПДД разработаны Минтрансом РФ. Первый блок поправок касается движения велосипедов. Вводится новый термин и дорожный знак «велосипедная зона» — территория, где велосипеды имеют абсолютное преимущество перед любыми транспортными средствами. Автомобилям в таких зонах будет запрещено ехать быстрее 20 км/ч (по аналогии с жилыми зонами). Велосипедисты, в свою очередь, смогут двигаться по всей ширине проезжей части (за исключением выделенок), а пешеходы могут переходить дорогу, где им захочется, а не только на «зебрах».

За пределами таких зон велосипедисты обязаны следовать сигналам автомобильных и пешеходных светофоров в случае, если не установлен специальный велосипедный светофор (такие уже применяются, в частности, в Москве на Бульварном кольце). Гражданам, передвигающимся на велосипедах, запретят пересекать дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам. Напомним, что штраф за любое нарушение ПДД велосипедистом сейчас составляет 800 руб.

Уточняются также обязанности пассажиров. Напомним, что сегодня они должны пристегиваться или надевать шлем при поездке на мотоциклах, а садиться в машину (или высаживаться из нее) со стороны тротуара, обочины после остановки автомобиля.

Теперь вносится уточнение: пассажир должен открывать двери автомобиля, «только убедившись в том, что это не создает помех и не угрожает безопасности других участников движения».

Речь идет о ситуациях, когда пассажир выходит на велосипедную дорожку и есть риск, что он при этом не видит велосипедиста. Согласно КоАП РФ, инспектор ГИБДД имеет право оштрафовать пассажира на 500 руб. за нарушение правил.

Для автомобилистов, в свою очередь, вводятся запреты остановки на «велосипедных и велопешеходных дорожках», «в местах, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть», а также «перед бордюрными пандусами, предназначенными для маломобильных граждан». По действующим ПДД, напомним, машинам запрещено останавливаться на полосе для велосипедистов и в других местах, штраф — 1,5–3 тыс. руб.

Поправки к ПДД были подготовлены Минтрансом по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Ранее он просил чиновников проработать вопрос «введения зон успокоенного движения» в крупных городах, о чем “Ъ ” сообщал 26 октября. Минтранс в связи с этим уже опубликовал рекомендации для регионов по уменьшению скорости движение машин, в частности, с помощью специальных бордюров и уменьшения ширины полосы.

Глава общественной организации «Союз пешеходов» Владимир Соколов раскритиковал предложенные поправки к ПДД.

«Минтранс пытается включить в дорожное движение нового полноценного игрока — велосипедиста. Но в нынешних реалиях сделать это будет очень тяжело. Причина в том, что последние 20 лет сеть дорог в российских городах, даже в Москве, почти не развивалась,— пояснил он “Ъ”.— У нас и так явный дефицит пространства для автомобилистов и пешеходов, и теперь он будет только усилен. Все это приведет лишь к росту опасности для пешеходов и самих велосипедистов, а также спровоцирует дополнительные конфликты на дорогах».

Для снижения аварийности с участием пешеходов, говорит господин Соколов, нужно в первую очередь снизить фактически разрешенную скорость движения машин в городе до 50 км/ч, а также добиться «неотвратимости наказания». Напомним, что с 10 ноября в силу вступил закон, согласно которому максимальный штраф для автомобилистов, не уступающих дорогу пешеходам и велосипедистам, вырос с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.