KIA начинает прием предварительных заявок на Stinger 54

KIA Motors Rus начинает прием предварительных заявок на Stinger – первый в истории бренда автомобиль класса «Гран Туризмо».

Поставки клиентам в России стартуют в марте 2018 года. Новая модель будет доступна по цене от 1 999 900 рублей.

За такую сумму будет предлагаться начальная версия Stinger 2,0 T-GDI с задним приводом и самоблокирующимся дифференциалом. Она оснащается двухлитровым двигателем семейства Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Мощность силового агрегата была скорректирована с учетом особенностей российского налогообложения и составляет 248 л. с., а максимальный крутящий момент – 353 Н*м. Это обеспечивает 5-дверному фастбеку разгон до 100 км/ч за 6,0 с.

Также будет представлена полноприводная версия модели Stinger 2,0 T-GDI, разработанная специально для России.

KIA Stinger в самом мощном исполнении GT оснащается двигателем V6 семейства Lambda 3,3 T-GDI с непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом («битурбо»). Его мощность составляет 370 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Н*м. С этим двигателем новый фастбек способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, что делает его самым динамичным серийным автомобилем KIA за всю историю бренда. Для российского рынка Stinger V6 3,3 T-GDI оснащается только системой полного привода.

Все версии KIA Stinger комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.