Электрокар Tesla Model 3 разогнали до максимума 65

Появилось видео, как самый доступный электрокар компании Tesla — Model 3 — показывает свою максимальную скорость.

Ролик опубликован в Facebook на странице Tesla Model 3 Road Trip. Видео было снято на одной из дорог в Области залива Сан-Франциско, штат Калифорния. Бортовой компьютер электрокара показывает скорость в 228 км/ч — на 3 км/ч больше официальной максималки, заявленной автопроизводителем.

Tesla Model 3 оснащается электромотором мощностью 258 л.с., который позволяет автомобилю ускоряться с места до 100 км/ч за 5,1 секунды. Запас хода электрокара, как сообщает autonews , в зависимости от батарей, варьируется от 350 до 500 километров. В США цены на автомобиль начинаются от 35 тыс. долларов.