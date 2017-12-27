Электрокар Tesla Model 3 разогнали до максимума
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Декабрь 27 21:05 2017

Появилось видео, как самый доступный электрокар компании Tesla — Model 3 — показывает свою максимальную скорость.

Ролик опубликован в Facebook на странице Tesla Model 3 Road Trip. Видео было снято на одной из дорог в Области залива Сан-Франциско, штат Калифорния. Бортовой компьютер электрокара показывает скорость в 228 км/ч — на 3 км/ч больше официальной максималки, заявленной автопроизводителем.

Tesla Model 3 оснащается электромотором мощностью 258 л.с., который позволяет автомобилю ускоряться с места до 100 км/ч за 5,1 секунды. Запас хода электрокара, как сообщает autonews, в зависимости от батарей, варьируется от 350 до 500 километров. В США цены на автомобиль начинаются от 35 тыс. долларов.

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  Article "tagged" as:
Model 3Tesla
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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4 комментария

  1. Vasiliy Sazonov
    Декабрь 27, 21:29 #1 Vasiliy Sazonov

    228 и спустило заднее правое колесо)))

  2. Igor Canada
    Декабрь 27, 21:58 #2 Igor Canada

    Я их каждый день на дороге вижу хорошая машина

  3. Dmitry Luk'yanchuk
    Декабрь 27, 22:25 #3 Dmitry Luk'yanchuk

    И мощности батарейки хватило на 5 км ))

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