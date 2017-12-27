Dongfeng привезёт в Россию четыре новых автомобиля 16

Dongfeng планирует расширить модельный ряд для рынка России, привезя сразу четыре новых автомобиля.

Сообщается, что речь идёт о седане GFM A30, кроссовом хэтчбеке DFM AX3, компактном кроссовере DFM AX4 и DFM 580 – полноразмерном кроссовере с тремя рядами сидений. Стоит напомнить, что на сегодняшний день российские клиенты могут приобрести две модели от Dongfeng – компактный кроссовер DFM AX7 и высокий хэтчбек DFM H30 Cross.

Уже в 2018 году китайский бренд привезёт в Россию сразу четыре новинки, главной из которых станет семиместный кроссовер DFM 580. Новый DFM 580 впервые был представлен в апреле нынешнего года в рамках международного автосалона в Шанхае. Модель, как сообщает ВладТайм , получила 4 680 мм длины, ширина и высота составляют 1 845 и 1 715 мм соответственно, а колёсная база растянулась до 2 780 мм.

Уже в базовом исполнении новый DFM 580 оснащается четырьмя подушками безопасности, камерой заднего вида, а также системами ABS и EBD. Что касается технических характеристик, то новый DFM 580 приводится в движение 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью в 132 лошадиные силы, который сочетается с 5-ступенчатой МКПП. Также линейку пополняет и 1,5-литровый турбомотор отдачей в 150 «лошадок». Уже в «базе» новинка поставлена на легкосплавные диски.