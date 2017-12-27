Детали для автомобилей Mini изготовят на 3D-принтере 13

MINI анонсировал новый сервис кастомизации автомобилей для своих клиентов при помощи лазерной гравировки и 3D принтеров.

Пресс-служба автомобильного бренда MINI анонсировала новый сервис для своих клиентов. Теперь, каждый покупатель нового автомобиля данной марки сможет самостоятельно конфигурировать некоторые декоративные элементы не только по цвету, но и благодаря лазерной гравировки, а также индивидуальной 3D печати некоторых деталей.

Отдельно отмечается, что данный сервис доступен как для новых моделей, так и для старых автомобилей за дополнительную плату. В рамках данного сервиса можно выбрать некоторые предустановленные проекты дверных панелей, центральной консоли и других элементов. При этом внешний вид каждого элемента может быть создан индивидуально при помощи онлайн приложения.

В данном приложении можно самостоятельно подобрать текстуру, надписи, цвет, и форму в определенных рамках. Готовый результат отправляется на завод с уточнением номера заказа. После чего, как сообщает carsweek , каждая деталь изготавливается на автоматических станках гравировки и 3D печати. При этом, данные детали можно будет забрать и самостоятельно установить на свой автомобиль, или на официальном дилерском СТО.

MINI также позволит клиентам сохранять собственные готовые проекты, а также делиться результатами с другими пользователями.