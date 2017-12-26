Водитель въехавшего в людей на Славянском бульваре автобуса госпитализирован
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Водитель въехавшего в людей на Славянском бульваре автобуса госпитализирован
Декабрь 26 14:05 2017

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», находится в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал ТАСС источник в медицинских кругах. По словам собеседника агентства, во время ДТП 58-летний Виктор Тихонов ударился головой, в результате чего у него произошло кровоизлияние в мозг. Сейчас мужчина находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы и не может быть допрошен полицейскими.

Накануне на западе столицы автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, как пишет в результате ДТП погибли пять человек, пострадали 15. Согласно предварительному анализу экспертной группы ГАЗ, водитель автобуса не пытался тормозить перед происшествием. Ранее СМИ сообщали, что сразу после аварии Тихонов объяснил, что ДТП могла спровоцировать закатившаяся под педали бутылка воды.

 

Mash: Что же именно случилось вчера на Славянском бульваре?

Ответ придется искать дольше, чем планировалось. Большие надежды следствие возлагало на регистратор автобуса, снявший все действия водителя.

Регистратор не удалось открыть. Из-за удара устройство оказалось повреждено и теперь картинку с него снять затруднительно. В распоряжении следователей только показания очевидцев и самого водителя Виктора Тихонова. Он, напомним, уверяет, что ничего не мог поделать с взбесившимся механизмом.

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  Article "tagged" as:
АвтобусДТПСлавянский бульвар
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AMSRUS
AMSRUS

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