Водитель автобуса Виктор Тихонов
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Водитель автобуса Виктор Тихонов
Декабрь 26 11:30 2017

Показания водителя автобуса Виктора Тихонова:

“Я подъехал на остановку “Славянский бульвар” , это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше”.

Водительское удостоверение Водитель автобуса ДТП Славянский бульвар Виктор ТихоновЗа рулем автобуса, вылетевшего в переход на Славянском бульваре, находился 58-летний Виктор Тихонов. С утра его, как обычно, проверили на алкоголь – был трезв. В Одинцовской транспортной компании Виктор отработал 30 лет. За все это время, по словам руководства, к нему особых нареканий не было. В этой же конторе трудится и его сын.

Mash.

 

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  Article "tagged" as:
АвтобусДТПподземный переходСлавянский бульвар
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

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