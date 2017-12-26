Суд отказался отменять штраф за смену колеса 46

Савеловский районный суд отказался удовлетворять исковую жалобу жительницы Москвы, оштрафованной за стоянку в неположенном месте на 3 тыс. руб.

Напомним, что инцидент произошел еще в середине сентября этого года с москвичкой Екатериной Беляевой. После вынужденной остановки из-за ДТП обнаружилось, что у машины спущено колесо, и супруг девушки попытался починить его. Однако в этот момент мимо автомобиля проехала машина «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) с мобильной камерой. В результате спустя несколько дней Беляева получила штраф в 3 тыс. руб. за стоянку в запрещенном месте (ст. 12.15. часть 5 КоаП РФ).



При этом на одной из фотографий, как пишет Авто Mail.Ru , в «письме счастья» отчетливо виден человек, стоящий рядом с колесом. Кроме того, уверяет девушка, сразу после ДТП она выставила на дорогу знак аварийной остановки.

С выписанным штрафом москвичка не согласилась и обратилась с жалобой в Савеловский районный суд Москвы, при этом рассмотрение иска переносилось несколько раз, пишет «Коммерсант». В суде была представлена справка о ДТП, выданная Госавтоинспекцией, а также распечатка кадров видеосъемки, на которых видно, что сразу после ДТП был выставлен знак аварийной остановки.

«В суде сказали, что у них нет оборудования для просмотра видео, поэтому попросили принести распечатку», — рассказала Беляева. В удовлетворении искового заявления было отказано. Мотивировочная часть решения пока не озвучена. Москвичка намерена обратиться в Мосгорсуд.

Вместе с тем, в пресс-службе Савеловского районного суда заявили, что ходатайства о приобщении и просмотра видеосъемки не поступало: техническая возможность просмотра записей есть, кроме того, участники дела даже имеют право принести на заседание свое оборудование, если это необходимо.