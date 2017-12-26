Столичная молодежь отказывается от личных авто 32

Молодежь в Москве теряет интерес к личным автомобилям, отдавая приоритет общественному транспорту.

К такому выводу пришел столичный ЦОДД на основе динамики выдачи прав гражданам в возрасте 18–25 лет: с 2014 года число выданных удостоверений категории B сократилось на 23%. Эксперты этот факт объясняют иначе: интерес к автомобилям высок, но из-за экономической ситуации в стране все меньше людей могут позволить себе машину.

Интерес населения к личному автотранспорту обсуждался в рамках прошедшего конгресса Road Traffiс. «Мы видим постепенное снижение интереса к личным автомобилям, особенно со стороны молодых людей»,— заявил глава столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. Вывод он подтвердил данными ГИБДД: если в 2014 году в Москве граждане возрастной категории 18–25 лет получили 97 тыс. водительских прав категории B, в 2015–2016 годах выдавалось уже по 78 тыс. удостоверений, а по итогам 2017 года ожидается получение 75 тыс. прав. При этом из общего числа прав примерно 63–65% удостоверений получили молодые людей возрастом 22–25 года, остальные выданы 18–22-летним.

«Снижение интереса к личному авто — общемировая тенденция, которая наблюдается во всем мире, и она будет продолжаться,— считает господин Юрьев.— Сегодня в Москве большая часть водителей используют свои автомобили не более 7% времени. Люди постепенно понимают неэффективность личного транспорта. В Германии в списке приоритетных трат в рамках семейного бюджета покупка машины стоит только на 9-м месте».

Столичные власти, напомним, регулярно приводят данные, подчеркивая рост пассажиропотока в общественном транспорте, пропагандируя постепенный отказ от транспорта личного. По данным ЦОДД, как сообщает Коммерсант , метро ежедневно пользуется 8,5 млн человек, наземным общественным транспортом — 6,4 млн человек, межрегиональные автобусы перевозят примерно 1 млн пассажиров между Москвой и областью.

Автомобилей же, по данным ЦОДД, выезжает на дороги города около 3,6 млн каждый день. Идеи ЦОДД отчасти поддерживают и федеральные министерства: регионы должны «поощрять отказ от движения на личных автомобилях в центральной части городов», заявил на конгрессе министр транспорта РФ Максим Соколов. Этой теме, отметил он, должно быть уделено «особое внимание» при транспортном планировании в 2018 году в субъектах федерации.

Заявление господина Юрьева вызвало критику со стороны многих экспертов. «Интерес к личному транспорту не теряется, многие по-прежнему готовы стоять в пробках в комфорте, в своих личных автомобилях,— заявил участвовавший в конференции первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Приведенные вами данные свидетельствуют совсем о другом: у людей становится меньше денег, в итоге меньше возможностей купить машину».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что интерес к личным авто снизился по причине дороговизны обучения в автошколах. Напомним, что в августе 2014 года требования к образовательным учреждениям были ужесточены, в результате водительские курсы подорожали, в Москве они сейчас обходятся в 40–50 тыс. руб. (при условии обучения в автошколе, имеющей все необходимые документы).

«Соответственно, уменьшилось количество людей, готовых отдать довольно большие для молодых людей деньги»,— пояснил “Ъ” господин Шкуматов. «На наш взгляд, интерес к личным автомобилям никоим образом не уменьшился,— считает президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.— Мобильность, независимость, свобода передвижения — все это неразрывно связано с автомобилем. А снижение количества выдаваемых водительских удостоверений лицам от 18 до 25 лет связано скорее с демографической ситуацией: сказывается эхо демографической ямы 90-х».