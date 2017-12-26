Самый крупный контракт Ford в России 28

Ford Sollers сообщает, что в 2017 году наиболее крупными корпоративными клиентами, заключившими контракты на покупку легких коммерческих автомобилей Ford Transit, стали предприятия государственного сектора, на которые пришлись свыше 18% корпоративных продаж или более 1400 автомобилей.

Все переданные корпоративным клиентам автомобили являются специальными версиями, разработанными на базе Ford Transit при участии R&D центра Ford Sollers в соответствии с требованиями заказчиков. С января по ноябрь 2017 года клиентам были переданы 8248 автомобилей Ford Transit, рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 68%.

Самый крупный контракт на поставку Ford Transit в 2017 году был заключен с ФГУП «Почта России». Оператор российской государственной почтовой сети в рамках программы по обновлению автопарка приобрел 675 фургонов в передне- и заднеприводном исполнении. Усовершенствованные с учетом почтовых требований автомобили имеют различные варианты объема кузова, возможность различных вариантов загрузки (фронтальная или боковая), окраску с брендингом «Почты России».

Вторым крупнейшим заказчиком стал Минпромторг, закупивший 295 школьных автобусов на базе Ford Transit для различных регионов России. Спецверсия «Школьный автобус» разработана с учетом всех требований техрегламента, ГОСТов и стандартов, гарантирующих безопасную перевозку детей. Все пассажирские сиденья такой модификации оборудованы ремнями безопасности и обеспечивают высокий уровень комфорта. Школьный автобус на базе Ford Transit в зависимости от модификации позволяет перевозить 14 или 21 учеников и 1 сопровождающего.

Еще 295 автомобилей Ford Transit в спецверсии «Скорая помощь» были переданы медицинским учреждениям страны, в том числе в Санкт-Петербурге (119 автомобилей), Москве (111 автомобилей), Республике Татарстан (47 автомобилей) и на Сахалине (18 автомобилей). Автомобили скорой медицинской помощи на базе Ford Transit изготовлены и оснащены медицинским оборудованием в соответствии с требованиями ГОСТ. При этом состав медицинского оборудования и расположение мебели в автомобиле может меняться в соответствии с требованиями заказчика, вплоть до полной переделки салона по индивидуальному проекту.

Специальные версии Ford Transit с уникальным оборудованием востребованы у правоохранительных органов. В Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы поступили 110 Ford Transit, переоборудованных в подвижной комплекс фиксации нарушений ПДД. Кроме того, в 2017 году Ford Sollers переоборудовал 30 Ford Transit в высокотехнологичные мобильные комплексы контроля автотранспорта для Федеральной таможенной службы (ФТС). В оснащение таких автомобилей вошли системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения, носимые видеокамеры, компьютеры, средства связи.