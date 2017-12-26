Самый быстрый автомобиль в истории марки
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Самый быстрый автомобиль в истории марки
Декабрь 26 22:04 2017

KIA Motors Rus примет участие в 19-м Московском Международном Автосалоне (ММАС 2018), который пройдет 29 августа – 9 сентября 2018 года в выставочном центре «Крокус Экспо».

В 2018 году KIA Motors Rus представит широкой публике самый быстрый автомобиль в истории марки Stinger, обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime, новую версию субкомпактного хэтчбека Picanto X-Line, а также целый ряд других новинок, которые могут быть продемонстрированы посетителям ММАС 2018.

Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов отметил: «Одним из основных преимуществ бренда KIA является широкая и регулярно обновляемая модельная линейка. В 2018 году она составит уже 12 автомобилей. И мы считаем, что Московский Международный Автосалон – отличная площадка для демонстрации наших новинок и непосредственного взаимодействия с поклонниками марки. KIA как иностранный автомобильный бренд №1 в России просто не может пропустить такое важное событие».

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  Article "tagged" as:
KIAKIA Motors RusPicanto X LineSorento PrimeStingerММАС 2018
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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