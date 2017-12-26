После ДТП
35

Цветы на месте трагедии. Дарья Антонова © ИА REGNUM

После ДТП
Декабрь 26 10:35 2017

В Москве завершено восстановление подземного перехода к станции метро «Славянский бульвар», куда ранее съехал пассажирский автобус. Об сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что рабочие полностью восстановили разрушенные конструкции. Переход функционирует в обычном режиме.

Напомним, серьезное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве произошло днем 25 декабря. Водитель пассажирского автобуса начал движение от остановки, но резко изменил траекторию, и машина рухнула в подземный переход.

Травмы получили 15 человек, пятеро из них скончались. Раненых доставили в столичные медучреждения, в эвакуации задействовали санитарную авиацию. Состояние троих пострадавших тяжелое.

Водитель автобуса, также получивший травмы, был задержан правоохранителями. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Regnum.

На тему:
  Article "tagged" as:
АвтобусДТПподземный переходСлавянский бульвар
  Категории:
ДТПНовости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Volkswagen возобновил производство на заводах в России

Volkswagen возобновил производство на заводах в России 0

На права с дуршлагом на голове

На права с дуршлагом на голове 12

Договорились: Nissan – электромобили, Toyota – гибриды

Договорились: Nissan – электромобили, Toyota – гибриды 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.