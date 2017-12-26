Цветы на месте трагедии. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Отмечается, что рабочие полностью восстановили разрушенные конструкции. Переход функционирует в обычном режиме.
Напомним, серьезное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве произошло днем 25 декабря. Водитель пассажирского автобуса начал движение от остановки, но резко изменил траекторию, и машина рухнула в подземный переход.
Травмы получили 15 человек, пятеро из них скончались. Раненых доставили в столичные медучреждения, в эвакуации задействовали санитарную авиацию. Состояние троих пострадавших тяжелое.
Водитель автобуса, также получивший травмы, был задержан правоохранителями. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Regnum.
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