После ДТП 35 Цветы на месте трагедии. Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Москве завершено восстановление подземного перехода к станции метро «Славянский бульвар», куда ранее съехал пассажирский автобус. Об сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что рабочие полностью восстановили разрушенные конструкции. Переход функционирует в обычном режиме.

Напомним, серьезное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве произошло днем 25 декабря. Водитель пассажирского автобуса начал движение от остановки, но резко изменил траекторию, и машина рухнула в подземный переход.

Травмы получили 15 человек, пятеро из них скончались. Раненых доставили в столичные медучреждения, в эвакуации задействовали санитарную авиацию. Состояние троих пострадавших тяжелое.

Водитель автобуса, также получивший травмы, был задержан правоохранителями. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Regnum .