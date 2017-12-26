Ну и логичное – после проверить всех и вся! 37

Все автобусы Московской области пройдут проверку после того, что 25 декабря произошло в оживленном подземном переходе на западе столицы. Такое заявление сделал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Он отметил, что хотя специалисты уверены, что до выхода на рейс автобус, который является практически новым, был исправен, следствие не исключает всех возможных вариантов. По этой причине, в ближайшее время будут проверены все транспортные средства, которые перевозят пассажиров в Московской области.

В результате этого ДТП, по предварительным данным, погибли четыре человека, девять человек ранено. Мы сейчас готовим проверки всех автобусов «Мострансавто» на предмет технических неисправностей. Хотя на данный момент мы уверены, что автобус был исправен

— Игорь Тресков.

Он подчеркнул, что автобусом управлял опытный водитель, который давно работал на предприятии. По правилам, он всегда должен был ставить автобус на ручной тормоз во время остановки, чтобы у него была возможность продать билеты или подать объявление.

Покажет следствие, я не могу оценивать, поскольку, как вы понимаете, в автобусе есть видеорегистратор, он изъят. Следственные органы его изучат и дадут какое-то свое заключение. Сейчас высказывать какие-то версии Минтранс не в праве

— Игорь Тресков.

Авария произошла около трех часов рядом со станцией метро «Славянский бульвар». Водитель, начав движение, изменил траекторию и влетел в подземный переход.

360 ТВ