Isuzu MU-X 39

В моторном отсеке Isuzu MU-X появилась экономичная 1,9-литровая турбированный дизельная установка производительностью 163 силы, которая пришла на смену прежнего двигателя рабочим объемом 2,5 литра.

В тандеме с этим движком агрегатируется 6-ступенчатая механическая коробка передач или автомат на 6 ступеней от Aisin. Кроме того, внедорожник можно приобрести и со старым 3,0-литровым дизелем, который вырабатывает 177 сил. Система привода только полная.

В салоне «посвежевшего» автомобиля появился новый руль, измененная передняя панель, современный мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем, доработанная доска приборов и другой блок управления климатом.

Обновленный Isuzu MU-X 2018 получил модернизированную решетку радиатора, иную головную оптику со светодиодными ходовыми огнями, задние фонари на LED-элементах, изменённые бампера и 18-дюймовые колесные диски, обернутые в резину 255/60 R18.

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