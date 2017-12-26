Isuzu MU-X
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Isuzu MU-X
Декабрь 26 15:04 2017

В моторном отсеке Isuzu MU-X появилась экономичная 1,9-литровая турбированный дизельная установка производительностью 163 силы, которая пришла на смену прежнего двигателя рабочим объемом 2,5 литра.

В тандеме с этим движком агрегатируется 6-ступенчатая механическая коробка передач или автомат на 6 ступеней от Aisin. Кроме того, внедорожник можно приобрести и со старым 3,0-литровым дизелем, который вырабатывает 177 сил. Система привода только полная.

В салоне «посвежевшего» автомобиля появился новый руль, измененная передняя панель, современный мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем, доработанная доска приборов и другой блок управления климатом.

Обновленный Isuzu MU-X 2018 получил модернизированную решетку радиатора, иную головную оптику со светодиодными ходовыми огнями, задние фонари на LED-элементах, изменённые бампера и 18-дюймовые колесные диски, обернутые в резину 255/60 R18.

Rambler.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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