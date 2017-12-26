Brilliance V3 доехал до России 35

Китайская компания Brilliance Auto и её российское представительство официально объявило о специальных предложениях, которые действуют на территории нашей страны при покупке кроссовера Brilliance V5, а также анонсировала новую модель – компактный «паркетник» Brilliance V3

Стоит напомнить, что российские продажи новой модели Brilliance V3 должны были стартовать ещё в 2016 году. Однако впоследствии китайская компания сдвинула сроки дебюта новинки. Согласно опубликованной информации, автомобиль всё-таки появится на отечественном рынке в 2018 году.

Известно, что «паркетник» Brilliance V3 будет поставляться в Россию из Китая. Отмечается, что автомобиль уже получил российский сертификат. Однако комплектации, модификации и цены новинки пока держаться в секрете. При этом, по данным авторитетных российских СМИ, компания планирует предложить в РФ «дореформенную» версию Brilliance V3, в то время как в КНР уже доступен обновлённый автомобиль.

Напомним, в настоящее время модельный ряд китайской компании Brilliance Auto в России представлен одним автомобилем – кроссом Brilliance V5. Причём, заинтересованные отечественные клиенты могут приобрести дорестайлинговую и модернизированную версию модели. «Дореформенный» Brilliance V5 с атмосферным 110-сильным мотором 1.6 (МКП или АКП) до конца февраля 2018 года можно приобрести по специальным ценам – от 726 900 рублей.

В свою очередь, модернизированный автомобиль, оснащённый турбодвижком 1.5 на 143 лошадиные силы и автоматической трансмиссией, можно купить в кредит с минимальной ставкой в 7,9%. Помимо этого, с 25 декабря 2017 года обновленный Brilliance V5 доступен по программе Trade-in, которая помогает сэкономить клиенту 50 000 рублей. Таким образом, с учетом схемы Trade-in, стоимость модели с турбодвигателем составляет от 999 000 рублей в комплектации Sport и от 1 049 999 рублей в комплектации Deluxe.

Также в пресс-центре бренда рассказали, что при покупке любого кроссовера Brilliance V5 отечественный покупатель получит комплект зимних шин в подарок. Более подробную информацию об акциях можно получить в салонах официальных дилеров марки.

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