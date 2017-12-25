Suzuki XBee – новый компактный кроссовер 84

Suzuki готовится выпустить на автомобильный рынок новый сити-кар выполненный в стиле современного кроссовера.

Suzuki, в лице официальных представителей пресс-службы компании, объявила о начале реализации новой модели кейкара, дизайн которого имитирует вид современного кроссовера с массивными бамперами, пластиковым защитным обвесом и кажущимся большим клиренсом. Уже известно, что новый автомобиль на данный момент предлагается исключительно на родном рынке.

В качестве основы была взята платформа от компактного минивэна Suzuki Hustler, при этом длина новинки составляет 3,76 м, ширина — 1,67 м, высота 1,7 метра. При этом дорожный просвет компактного кроссовера составит 18 см.

В качестве силового агрегата применяется турбированный мотор с рабочим объемом 1,0 литра и максимальной мощностью до 99 лошадиных сил. В паре с мотором работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Также отмечается, что компакт-кросс будет предлагаться с передним или полным приводом.

В списке базового и дополнительного оборудования будет предлагаться современная панель приборов с жидкокристалическим дисплеем бортового компьютера, мультимедийно-навигационной системой с большим сенсорным экраном, селектором автоматической коробки передач на передней консоли, климатической системой, до шести подушек безопасности, а также мультифункциональным рулевым колесом.

Салон автомобиля, как пишет carsweek , рассчитан на четырех человек, однако для увеличения багажного отсека можно сложить задний ряд сидений. Также каждый клиент может частично персонализировать автомобиль благодаря многочисленным декоративным вставкам разного цвета.

Стоимость новинки в базовой комплектации начнется от 1 765 000 йен, что примерно равняется 910 000 рублям по актуальному курсу.