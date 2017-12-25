Suzuki XBee – новый компактный кроссовер

Suzuki, в лице официальных представителей пресс-службы компании, объявила о начале реализации новой модели кейкара, дизайн которого имитирует вид современного кроссовера с массивными бамперами, пластиковым защитным обвесом и кажущимся большим клиренсом. Уже известно, что новый автомобиль на данный момент предлагается исключительно на родном рынке.
В качестве основы была взята платформа от компактного минивэна Suzuki Hustler, при этом длина новинки составляет 3,76 м, ширина — 1,67 м, высота 1,7 метра. При этом дорожный просвет компактного кроссовера составит 18 см.
В качестве силового агрегата применяется турбированный мотор с рабочим объемом 1,0 литра и максимальной мощностью до 99 лошадиных сил. В паре с мотором работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Также отмечается, что компакт-кросс будет предлагаться с передним или полным приводом.
В списке базового и дополнительного оборудования будет предлагаться современная панель приборов с жидкокристалическим дисплеем бортового компьютера, мультимедийно-навигационной системой с большим сенсорным экраном, селектором автоматической коробки передач на передней консоли, климатической системой, до шести подушек безопасности, а также мультифункциональным рулевым колесом.
Салон автомобиля, как пишет carsweek, рассчитан на четырех человек, однако для увеличения багажного отсека можно сложить задний ряд сидений. Также каждый клиент может частично персонализировать автомобиль благодаря многочисленным декоративным вставкам разного цвета.
Стоимость новинки в базовой комплектации начнется от 1 765 000 йен, что примерно равняется 910 000 рублям по актуальному курсу.
C 2014 года www.amsrus.ru
Чем дальше, тем уродливее(((
Чисто азиатский дизайн.
Only registered users can comment.