Nissan отзывает в России почти 128 тысяч автомобилей Note и Tiida 45

Nissan отзывает в России почти 128 тысяч автомобилей Note и Tiida из-за возможных неисправностей подушек безопасности.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт ) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 127 738 транспортных средств марки NISSAN (NOTE (E11), TIIDA (C11). Программа мероприятий представлена ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», являющимся официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 30 августа 2008 г. по 01 августа 2014 г. с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва автомобилей NISSAN (NOTE (E11), TIIDA (C11) является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Причиной отзыва автомобилей NISSAN (NOTE (E11), TIIDA (C11) является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Исследования компанией Takata позволило выявить нарушение плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 г. по 2014 г. При срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву корпуса газогенератора.

Официальный представитель изготовителя ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» проинформируют владельцев автомобилей NISSAN (NOTE (E11), TIIDA (C11), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах NISSAN (NOTE (E11), TIIDA (C11) будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности водителя.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.