Maxus T60 “прокачали” до внедорожника 29

Фото «прокачанной» внедорожной версии пикапа Maxus T60 опубликованы в Сети.

Новая модель получила массивный передний бампер с лебедкой и другие решения. Судя по фото, модернизированная «прокачанная» версия пикапа Maxus T60 имеет усиленный задний бампер, а также защитный пластиковый обвес с расширителями колесных аров, багажник на крыше и каркас безопасности.

Список оснащения пополнили шесть подушек безопасности, а также система стабилизации, система удержания полосы, комплекс мультимедиа с экраном на 10 дюймов, камера заднего вида, система навигации, круиз-контроль.

Предусмотрен запуск двигателя с кнопки, доступ без ключа и многое другое. Салон автомобиля, как сообщает oane.ws , отделан натуральной кожей.

Модель Maxus T60 выйдет на рынок в первые месяцы 2018 года. Между тем ранее стало известно, что Maxus T 60 вышел на австралийский рынок.