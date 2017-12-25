Maxus T60 “прокачали” до внедорожника

Новая модель получила массивный передний бампер с лебедкой и другие решения. Судя по фото, модернизированная «прокачанная» версия пикапа Maxus T60 имеет усиленный задний бампер, а также защитный пластиковый обвес с расширителями колесных аров, багажник на крыше и каркас безопасности.
Список оснащения пополнили шесть подушек безопасности, а также система стабилизации, система удержания полосы, комплекс мультимедиа с экраном на 10 дюймов, камера заднего вида, система навигации, круиз-контроль.
Предусмотрен запуск двигателя с кнопки, доступ без ключа и многое другое. Салон автомобиля, как сообщает oane.ws, отделан натуральной кожей.
Модель Maxus T60 выйдет на рынок в первые месяцы 2018 года. Между тем ранее стало известно, что Maxus T 60 вышел на австралийский рынок.
C 2014 года www.amsrus.ru
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