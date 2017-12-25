Контроль за перевозкой грузов 23

Грузоперевозки в Свердловской области теперь контролируются в автоматическом режиме.

Как сообщает ГИБДД, в начале ноября 2017 года на трассах Свердловской области начали работу автоматические пункты весового и габаритного контроля, принадлежащие Управлению автомобильных дорог Свердловской области. Сейчас их три. Они расположены на 156 и 347 км автодороги Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов, а также на 23 км автодороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск.

Комплексы в автоматическом режиме фиксируют нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а именно превышение допустимых габаритов транспортного средства, превышение допустимой общей массы и превышение допустимой нагрузки на каждую ось.

Системы предназначены для автоматизированного измерения вертикальных сил воздействия колеса, группы колес, оси или группы осей движущегося транспортного средства на дорожное полотно, определения его полной массы измерения габаритных размеров (длины, ширины, высоты) скорости движения и межосевых расстояний, подсчёта числа колес и скатов, определения класса транспортного средства и его распознавания, в том числе и госномера. Ведется фото- и видеофиксация транспортного средства, проходящего через пункт весового контроля. В момент движения по дороге транспортные средства взвешиваются специальной системой, а нарушители выявляются без участия сотрудников ГИБДД.

Ответственность за эти нарушения предусмотрена статьей 12.21.1 (часть 1 – 6) КоАП РФ. Собственники транспортных средств несут ответственность в виде штрафов в размере от 150 тыс. до 400 тыс. рублей. С момента начала работы комплексов уже выявлено 461 нарушение, в отношении собственников были вынесены постановления. При этом многие водители ухищряются избежать ответственности, закрывая госномера грузовых автомобилей. Для этого используются и подручные средства, например, снег, и уже заранее подготовленные вещи – тряпки, пластины и фанеры.

Сейчас сотрудники ДПС, несущие службу в районе комплексов автоматической фиксации выявляют транспортные средства, водители которых пытаются скрыть государственные регистрационные знаки и возбуждают дела об административных правонарушениях за данное деяние. Отметим, что если водитель специально закрывает регистрационные знаки, то в отношении него возбуждается дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ и водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей, либо же лишен права управления на срок от 1 до 3 месяцев. Только за минувшие три дня сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нечитаемые номерные знаки привлечены 45 водителей грузовых автомобилей. После этого грузовые транспортные средства были направлены для прохождения весового контроля.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает автовладельцам, что допустимые нагрузки регламентируются Постановлением Правительства от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».