Финны создали беспилотник для заснеженных дорог 22

Финский научно-технический центр VTT объявил об успешных испытаниях беспилотного автомобиля, созданного специально для езды по занесенным снегом дорогам.

Беспилотник, как сообщает Digital Trends, построенный на базе внедорожника Volkswagen Touareg, получил название Martti. Автомобиль оснастили сложной системой оборудования, включающей антенны, камеры, сенсоры и лазерные сканеры. По словам разработчиков, приборы настроены таким образом, чтобы автомобиль мог ориентироваться в пространстве при самых сложных погодных условиях.

Во время испытаний беспилотный Volkswagen Touareg, как сообщает autonews , проехал со скоростью до 40 км/ч по заснеженной дороге, на которой не было видно разметки. При этом разработчики отметили, что автомобиль мог бы двигаться быстрее, однако они специально установили электронный ограничитель скорости.

В следующем году VTT планирует усовершенствовать оптические приборы Martti, а также увеличить радиус действия радара. Кроме того, на беспилотник установят новые модули, благодаря которым он может «общаться» с другими автомобилями и объектами инфраструктуры.