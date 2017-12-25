Финны создали беспилотник для заснеженных дорог

Беспилотник, как сообщает Digital Trends, построенный на базе внедорожника Volkswagen Touareg, получил название Martti. Автомобиль оснастили сложной системой оборудования, включающей антенны, камеры, сенсоры и лазерные сканеры. По словам разработчиков, приборы настроены таким образом, чтобы автомобиль мог ориентироваться в пространстве при самых сложных погодных условиях.
Во время испытаний беспилотный Volkswagen Touareg, как сообщает autonews, проехал со скоростью до 40 км/ч по заснеженной дороге, на которой не было видно разметки. При этом разработчики отметили, что автомобиль мог бы двигаться быстрее, однако они специально установили электронный ограничитель скорости.
В следующем году VTT планирует усовершенствовать оптические приборы Martti, а также увеличить радиус действия радара. Кроме того, на беспилотник установят новые модули, благодаря которым он может «общаться» с другими автомобилями и объектами инфраструктуры.
C 2014 года www.amsrus.ru
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