Audi отзовет более миллиона автомобилей
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Audi отзовет более миллиона автомобилей
Декабрь 25 09:25 2017

В компании Audi сообщили о глобальной отзывной кампании, которая затронет 1,24 миллиона автомобилей, реализованных по всему миру.

Во всех отзываемых авто обнаружена вероятность возгорания проводки и в компании предлагают посетить дилерский центр в случае, если был замечен запах гари в салоне автомобиля.

Вероятность возгорания проводки есть в автомобилях A4, A5 и Q5, выпущенных, как пишет tvoe-avto, в период с апреля 2011 года по май 2015 года. Сообщается, что отзыв проведут в Европе, где было продано 875 тысяч авто с возможной неисправностью, 250 тысяч в Северной Америке и еще 47 тысяч авто находится в Азии.

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A5AudiQ5А4
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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