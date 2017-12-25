Audi отзовет более миллиона автомобилей 64

В компании Audi сообщили о глобальной отзывной кампании, которая затронет 1,24 миллиона автомобилей, реализованных по всему миру.

Во всех отзываемых авто обнаружена вероятность возгорания проводки и в компании предлагают посетить дилерский центр в случае, если был замечен запах гари в салоне автомобиля.

Вероятность возгорания проводки есть в автомобилях A4, A5 и Q5, выпущенных, как пишет tvoe-avto , в период с апреля 2011 года по май 2015 года. Сообщается, что отзыв проведут в Европе, где было продано 875 тысяч авто с возможной неисправностью, 250 тысяч в Северной Америке и еще 47 тысяч авто находится в Азии.