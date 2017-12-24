ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей

За основу рейтинга была взята ценовая категория автомобилей. Также в список не попали отечественные модели, но присутствуют в том числе и кроссоверы, сборка которых осуществляется на российском рынке.
Так, автоэксперты назвали ТОП-10 лучших кроссоверов до 1 млн рублей, у которых есть широкая линейка двигателей. На первом месте в рейтинге оказался кроссовер Volkswagen Tiguan, предлагаемый в России с широкой моторной гаммой.
Кроме этого модель локализована и предлагается на рынке в двух поколениях. На втором месте, как пишет tvoe-avto, располагается кроссовер Nissan Juke, а в тройке лидеров оказался Mazda CX5. Четвертая строчка достается кроссоверу Skoda Yeti.
В первую пятерку вошел и Chevrolet Niva, который пользуется в России стабильным спросом и выпускается на протяжении 15 лет. Во второй пятерке расположились Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, KIA Sportage, Mitsubishi ASX и Toyota RAV4.
C 2014 года www.amsrus.ru
Точно одного? Может всё же до двух миллионов?
Это совсем убогий
https://screenshots.firefoxusercontent.com/images/d0ba845f-3d82-43cc-a069-c7e1740f1a4b.png
Это в какой момент Тигуан и СХ-5 начали входить в категорию “до одного миллиона рублей”…?
Тоже озадачен, может новость пятилетней давности?))))
Пол часа назад по радио передавали этот же рейтинг . Кто то ценами на а/м давно не интересовался !
Что это за кроссовер за 1млн?
Amsrus в послднее время такую ахинею, оторванную от жизни несёт, что диву даёшься, словно в каком-то своём измерении живут.😉
До 2014 может так и было.
Тигуан от 1 350 000 🙂
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