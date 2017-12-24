ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей
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ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей
Декабрь 24 20:06 2017

Эксперты подготовили рейтинг автомобилей из сегмента кроссоверов, стоимость которых не превышает одного миллиона рублей.

За основу рейтинга была взята ценовая категория автомобилей. Также в список не попали отечественные модели, но присутствуют в том числе и кроссоверы, сборка которых осуществляется на российском рынке.

Так, автоэксперты назвали ТОП-10 лучших кроссоверов до 1 млн рублей, у которых есть широкая линейка двигателей. На первом месте в рейтинге оказался кроссовер Volkswagen Tiguan, предлагаемый в России с широкой моторной гаммой.

Кроме этого модель локализована и предлагается на рынке в двух поколениях. На втором месте, как пишет tvoe-avto, располагается кроссовер Nissan Juke, а в тройке лидеров оказался Mazda CX5. Четвертая строчка достается кроссоверу Skoda Yeti.

В первую пятерку вошел и Chevrolet Niva, который пользуется в России стабильным спросом и выпускается на протяжении 15 лет. Во второй пятерке расположились Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, KIA Sportage, Mitsubishi ASX и Toyota RAV4.

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ChevroletCX5DusterJukeMazdaNissanRenaultSkodaYetiНива
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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9 комментариев

  1. Волков Михаил
    Декабрь 24, 20:30 #1 Волков Михаил

    Точно одного? Может всё же до двух миллионов?

  2. Alexey Mikhalchenko
    Декабрь 24, 20:31 #2 Alexey Mikhalchenko

    Это в какой момент Тигуан и СХ-5 начали входить в категорию “до одного миллиона рублей”…?

  3. Den Savkin-Kalinov
    Декабрь 24, 20:38 #3 Den Savkin-Kalinov

    Что это за кроссовер за 1млн?

  4. Andrey Purtov
    Декабрь 24, 20:54 #4 Andrey Purtov

    Amsrus в послднее время такую ахинею, оторванную от жизни несёт, что диву даёшься, словно в каком-то своём измерении живут.😉

  5. Ion Rusu
    Декабрь 24, 21:12 #5 Ion Rusu

    До 2014 может так и было.

  6. Tomas Yanin
    Декабрь 24, 23:39 #6 Tomas Yanin

    Тигуан от 1 350 000 🙂

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