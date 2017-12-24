Редкий Wartburg продают в Алтайском крае 79

Житель Змеиногорска опубликовал объявление о продаже необычного автомобиля Wartburg 1990 года выпуска.

Цена – 30 тыс. рублей. В описании говорится, что машина отлично работает. Как пишет владелец, «все работает, печка греет». В машине установлен четырехцилиндровый двигатель фольксваген объемом 1,3 литра. Мощность – 70 л.с. Кузов находится в удовлетворительном состоянии.

Wartburg – марка восточногерманских легковых авто. Ее выпускали с 1956 по 1991 год. Изначально машина отличалась рядом прогрессивных для своего времени технических решений, но к 1980-м годам морально и технически устарела.

В 80-90-е годы много подержанных авто этой марки перегнали в СССР офицеры Советской Армии, служившие в странах Восточной Европы. Машины долго эксплуатировались в постсоветских странах. Некоторые, как пишет Алтайская правда , оставались на ходу еще 2010 году. Сейчас встретить такое – редкость.