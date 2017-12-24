Редкий Wartburg продают в Алтайском крае

Цена – 30 тыс. рублей. В описании говорится, что машина отлично работает. Как пишет владелец, «все работает, печка греет». В машине установлен четырехцилиндровый двигатель фольксваген объемом 1,3 литра. Мощность – 70 л.с. Кузов находится в удовлетворительном состоянии.
Wartburg – марка восточногерманских легковых авто. Ее выпускали с 1956 по 1991 год. Изначально машина отличалась рядом прогрессивных для своего времени технических решений, но к 1980-м годам морально и технически устарела.
В 80-90-е годы много подержанных авто этой марки перегнали в СССР офицеры Советской Армии, служившие в странах Восточной Европы. Машины долго эксплуатировались в постсоветских странах. Некоторые, как пишет Алтайская правда, оставались на ходу еще 2010 году. Сейчас встретить такое – редкость.
C 2014 года www.amsrus.ru
Фото не его.
Седан с поздним, фольксвагеновским мотором пока не редкость и за эти деньги должен быть в очень достойном состоянии. Оригинальный трехцилиндровый двухтактный мотор прибавил бы ценности, как раритету.
В 90 е их навалом было. У него еще капот прикольно на бок открывается.
чёт дёшево… разве что запчастей фиг где сыщешь
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