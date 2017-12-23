Уникальный Bugatti EB110 GT уйдёт с молотка 41

В январе 2018 года в Аризоне состоится продажа редчайшего суперкара Bugatti EB110 GT, который выпускался с 1991 по 1995 года.

На одометре модели есть отметка о пробеге всего в 4 540 километров, из-за чего стоимость суперкара составит 950 000 долларов, что по актуальному курсу равняется примерно 56 050 000 рублей.

Стильный и производительный суперкар Bugatti EB110 GT, который стал предшественником Bugatti Chiron и Bugatti Veyron, с 1991 по 1995 года выпускался тиражом всего в 139 единиц и изначально стоил 380 000 долларов. Не удивительно, что в наши дни модель представляет особую ценность для коллекционеров, а идеальное состояние суперкара, выставленного на торги, увеличило начальную цену более чем в два раза.

Организаторы аукциона сообщили, что уникальный Bugatti EB110 GT за всю историю имел всего одного владельца, который успел проехать 4 540 километров. Модель, как пишет vistanews , сохранилась практически в идеальном состоянии, а под капотом располагается 3,5-литровый турбированный V12 мощностью в 550 лошадиных сил, который способен разогнать модель до «сотни» за 3,6 секунды.



В комплекте с Bugatti EB110 GT покупателю предложены оригинальные фото 1995 года, набор инструментов, средства по уходу за авто, а также документация, сертифицирующая суперкар для дорог США.