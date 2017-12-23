ТОП самых ожидаемых автомобилей 2018 года 106

Эксперты составили ТОП самых ожидаемых автомобилей 2018 года.

Ранее неоднократно говорилось о том, что в следующем году мировые автопроизводители представят большое количество новых и обновлённых моделей. В связи с этим, автомобильные эксперты составили ТОП самых ожидаемых авто.

На первом месте этого рейтинга – новая генерация кроссовера Renault Duster. По предварительным данным, премьера российской версии этого автомобиля состоится на международном автосалоне в Москве в начале следующего года.

На втором месте рейтинга – представительский седан Toyota Camry. На третьем месте – японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который, как ранее отмечалось, получит широкую гамму гибридных и бензиновых моторов, а также современный список оснащения.

К тому же, как сообщает innov , в этот рейтинг вошли такие автомобили, как новый кроссовер Hyundai Santa Fe, «кроссовый» седан LADA Vesta Cross, Subaru Legacy, Jaguar E-Pace, Lexus LS, Volvo XC40, BMW X7, Volkswagen Teramont и KIA Stinger.