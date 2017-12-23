ТОП самых ожидаемых автомобилей 2018 года
106

ТОП самых ожидаемых автомобилей 2018 года
Декабрь 23 20:03 2017

Эксперты составили ТОП самых ожидаемых автомобилей 2018 года.

Ранее неоднократно говорилось о том, что в следующем году мировые автопроизводители представят большое количество новых и обновлённых моделей. В связи с этим, автомобильные эксперты составили ТОП самых ожидаемых авто.

На первом месте этого рейтинга – новая генерация кроссовера Renault Duster. По предварительным данным, премьера российской версии этого автомобиля состоится на международном автосалоне в Москве в начале следующего года.

На втором месте рейтинга – представительский седан Toyota Camry. На третьем месте – японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который, как ранее отмечалось, получит широкую гамму гибридных и бензиновых моторов, а также современный список оснащения.

К тому же, как сообщает innov, в этот рейтинг вошли такие автомобили, как новый кроссовер Hyundai Santa Fe, «кроссовый» седан LADA Vesta Cross, Subaru Legacy, Jaguar E-Pace, Lexus LS, Volvo XC40, BMW X7, Volkswagen Teramont и KIA Stinger.

На тему:
  Article "tagged" as:
CamryDusterEclipse CrossMitsubishiRenaultToyota
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

ГИБДД неправильно штрафовала автомобилистов

ГИБДД неправильно штрафовала автомобилистов 0

Заднеприводное купе с характером

Заднеприводное купе с характером 1

Hyundai стал обладателем премии «Автомобиль года 2015» в трех номинациях

Hyundai стал обладателем премии «Автомобиль года 2015» в трех номинациях 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.