Tesla Model X против Hummer H2 48

Блогер Bjørn Nyland показал вторую серию соревнований с Tesla Model X, и в этот раз он решил посоревноваться с Hummer H2.

Под капотом Hummer H2 установлен шестилитровый 321-сильный мотор. Силовая установка Model X выдает 670 лошадиных сил.

На автомобилях стояли шипованные шины. В прошлый раз Model X перетянул Land Cruiser Prado и последний во время соревнований заглох и с трудом завелся. С Hummer H2, как пишет tvoe-avto , такого не произошло.