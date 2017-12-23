Tesla Model X против Hummer H2

Под капотом Hummer H2 установлен шестилитровый 321-сильный мотор. Силовая установка Model X выдает 670 лошадиных сил.
На автомобилях стояли шипованные шины. В прошлый раз Model X перетянул Land Cruiser Prado и последний во время соревнований заглох и с трудом завелся. С Hummer H2, как пишет tvoe-avto, такого не произошло.
C 2014 года www.amsrus.ru
В комментах наглядное доказательство убогости советского образования. Редкий выпускник совесткой школы увидит здесь третий закон ньютона и зависимость силы трения, которая всегда в точности равна тяговому усилию от веса тела.
Кто тяжелее, тот и перетянет (с поправкой на качество резины).
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