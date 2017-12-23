Tesla Model X против Hummer H2
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Декабрь 23 12:06 2017

Блогер Bjørn Nyland показал вторую серию соревнований с Tesla Model X, и в этот раз он решил посоревноваться с Hummer H2.

Под капотом Hummer H2 установлен шестилитровый 321-сильный мотор. Силовая установка Model X выдает 670 лошадиных сил.

На автомобилях стояли шипованные шины. В прошлый раз Model X перетянул Land Cruiser Prado и последний во время соревнований заглох и с трудом завелся. С Hummer H2, как пишет tvoe-avto, такого не произошло.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Сергей
    Декабрь 23, 12:38 #1 Сергей

    В комментах наглядное доказательство убогости советского образования. Редкий выпускник совесткой школы увидит здесь третий закон ньютона и зависимость силы трения, которая всегда в точности равна тяговому усилию от веса тела.

    Кто тяжелее, тот и перетянет (с поправкой на качество резины).

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