С “липовым” разрешением по выделенной полосе 109

Власти Москвы заподозрили тысячи подмосковных такси в получении лицензии для езды по выделенным полосам.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы передал подмосковным коллегам фотоматериалы, доказывающие, что почти 90% автомобилей, получивших в Московской области разрешение на работу в качестве такси, на самом деле на такси не похожи, и попросил разобраться с ситуацией, рассказал «Открытым медиа » чиновник департамента. На фотографиях видно, что среди этих автомобилей много люксовых Porsche, Mercedes, есть даже Rolls-Royce, их владельцы явно не занимаются извозом, а используют разрешение такси для того, чтобы ездить в Москве по выделенным полосам для общественного транспорта, объясняет он.

Установлено, что 17,6 тысяч из 20 тысяч такси, которые имеют разрешение на работу в Московской области, нарушают требования к оформлению автомобиля – у них нет опознавательного фонаря, «шашечек», или цвет автомобиля отличается от разрешенного для такси. Эту информацию мы направляли коллегам из Министерства транспорта Московской области с просьбой проверить работу такси», – сообщила пресс-служба Департамента транспорта. Речь идет о разрешениях, выданных с февраля 2017 г., когда в Подмосковье были введены единые правила для внешнего вида такси, объяснял чиновник департамента.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (МТДИ) получило от властей Москвы такие материалы, подтвердили в пресс-службе ведомства.

Где нашлась лазейка.

По данным департамента транспорта, в столице работает более 60 000 официальных такси. Они имеют право передвигаться по выделенным полосам наравне с общественным транспортом. Камеры сверяют номера этих автомобилей со специальной базой и не выписывают штрафы.

Как убедились «Открытые медиа», многочисленные интернет-сайты сейчас предлагают автовладельцам зарегистрировать автомобиль в Подмосковье в качестве такси за 2000-4000 рублей. Некоторые ресурсы при этом прямо указывают, что такая регистрация позволит ездить по выделенным полосам в течении пяти лет – именно столько действует лицензия.

Получить разрешения на такси можно и самостоятельно, через региональные сайты госуслуг, но для этого надо быть индивидуальным предпринимателем либо юридическим лицом, имеющим право оказывать услуги по перевозке пассажиров. Именно это условие и предлагают обойти посредники, готовые заключить с владельцем автомобиля договор о его работе в качестве таксиста.

В столице с 2013 г. зарегистрировать в качестве такси можно только автомобиль желтого цвета (цвет был выбран специально, потому что он хорошо заметен на дороге и при этом не популярен у автомобилистов), с «шашечками» на боку и специальным «фонарем» на крыше. В середине 2018 г. закончатся последние лицензии, выданные до введения единого цвета, и после этого абсолютно все такси в столице станут жёлтыми, обещал глава департамента транспорта Максим Ликсутов. Сейчас, по данным департамента, в столице 86% такси – жёлтые.

В Подмосковье до февраля 2017 года можно было зарегистрировать в качестве такси автомобиль любого цвета, то есть теоретически эти машины смогут пользоваться полосами общественного транспорта до 2022 года.

С февраля власти Московской области тоже потребовали, чтобы все такси в регионе были одного цвета. К разочарованию Москвы, в качестве единого цвета они выбрали не желтый, а белый, рассказывает собеседник «Открытых медиа» в мэрии. Это гораздо более популярный у автовладельцев цвет. Правда, на боку подмосковных такси еще должна быть так называемая цветографическая схема – желтая полоса с шашечками, а на крыше – оранжевый фонарь.

Как объяснил «Открытым медиа» оператор одной из компаний, предлагающих помочь с оформлением разрешения на такси, при желании можно наклеить на борта легко снимающиеся стикеры нужного цвета, а на крышу – фонарь. «Но многие и без них нормально ездят», – уверяет он.

Возможно, сейчас таких водителей ждет неприятный сюрприз.

Проверка шашечек.

МТДИ на основании переданных Москвой материалов сейчас выписывает штрафы и выдает предписания о необходимости устранить нарушения, сообщила пресс-служба министерства. Федеральный закон №69, регулирующий рынок такси, предусматривает приостановку разрешений в случае неисполнения предписаний. После этого МТДИ имеет право обратиться в суд с заявлением об аннулировании разрешений.

Кроме того, МТДИ регулярно сверяет реестр выданных разрешений с базой данных Федеральной налоговой службы, и исключает из реестра перевозчиков компании и ИП, снявшихся с налогового учета, то есть, прекративших работать, сообщила пресс-служба.

Сейчас подмосковное министерство разрабатывает меры по усилению контроля за перевозками такси и выявлению нелегальных перевозчиков, знает сотрудник юридической службы Ассоциации подмосковных такси.

В пресс-службе московского департамента транспорта подчеркивают, что у департамента нет никакого недовольства системой выдачи лицензий на работу такси в Московской области: «Наоборот, мы сотрудничаем с коллегами и заботимся о том, чтобы все пассажиры в Москве получали качественную услугу, и в столице работали только лицензированные такси двух регионов».