Почти 4,4 трлн рублей потратили россияне на покупку авто в 2017 году

Согласно исследованиям в России за период январь-ноябрь 2017 автопроизводители продали легковых машин на 4,4 трлн рублей.
За 11 месяцев в стране было приобретено 1, 3 млн легковых авто, средней стоимостью 1,329 млн рублей, в результате россияне потратили 1,7 трлн на покупку нового авто. Кроме того, прибыль со вторичного авторынка легковых машин составила 2,7 трлн рублей.
Всего за данный период на рынке машин с пробегом реализовали 4,8 млн автомобилей, средняя цена которых составляет 554,3 тысяч рублей. Таким образом, вторичный рынок продолжает расти. В результате, как пишет Vladtime, за 11 месяцев россияне в целом потратили 4,4 трлн рублей на покупку машин.
Лидерами по количеству продаж стали авторынки Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
C 2014 года www.amsrus.ru
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