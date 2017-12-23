На строительство ж/д подходов к Крымскому мосту требуется еще около 3 млрд рублей 139

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту столкнулось с проблемой, проект придется корректировать.

Одна из причин — проблемы с грунтами. Это, по предварительным оценкам, потребует выделения еще до 3 млрд руб. из бюджета.

Как рассказали источники “Ъ ”, в ходе реализации проекта строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Крыма возникли проблемы с грунтом, использующимся для строительства земляного полотна. Проект разрабатывал петербургский «Ленпромтранспроект» по заказу ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД), которая подчинялась напрямую региону, но, документ оказался «подготовлен некачественно». В результате Росжелдор обратился к генподрядчику «Стройгазмонтажу» (СГМ) с предложением провести корректировку. Максимальная стоимость работ, позволяющих решить эту проблему, достигает 2,9 млрд руб., реальная сумма и источники финансирования «будут известны позже».

В Минтрансе подтвердили, что необходимость повторных инженерных изысканий вызвана некачественным выполнением работы АО «Ленпромтранспроект», в связи с чем Росжелдор направил обращение в прокуратуру. Повторные изыскания, добавили в Минтрансе, проведет «Стройгазмонтаж».

В «Ленпромтранспроекте» уточняют, что вина лежит на субподрядчике. Гендиректор компании Ростислав Шкурко напомнил “Ъ”, что компания получила положительное заключение Главгосэкспертизы в июне 2016 года, «все работы выполнены качественно, о чем свидетельствуют положительные заключения как по техническому и ценовому аудиту, так и по технической и сметной части проекта».

Инженерные изыскания по геологии на субподряде выполняло ООО «Крымсетьэнергопроект» как на железнодорожном подходе, так и на автомобильном, говорит топ-менеджер. На основании полученных материалов бурения и лабораторных испытаний были разработаны проектные решения, время строительства в соответствии с проектом организации строительства — 29,7 месяца, однако контракт со «Стройгазмонтажом» был заключен лишь в апреле 2017 года, отмечает господин Шкурко.

При начале строительства, поясняет он, по результатам контрольного бурения было выявлено, что фактические свойства грунта отличаются от материалов изысканий, выполненных ООО «Крымсетьэнергопроект» и использованных для проектирования. Грунт частично не пригоден для возведения насыпи, его можно использовать путем стабилизации, на что требуется дополнительное время, рассказывает топ-менеджер.

«Учитывая важность объекта, социальную значимость и сроки строительства, было принято решение заменить грунт, что требует не менее 500 млн руб.»,— говорит Ростислав Шкурко, добавляя, что в Крыму сейчас нет стройматериалов и решается вопрос, откуда привозить грунт.

«В рамках исполнения гарантийных обязательств “Ленпромтранспроект” обратился в Росжелдор в мае и получил разрешение повторно произвести геологические исследования за собственный счет. Сегодня повторно сделана геология, проведены все исследования, и должна состояться повторная Главгосэкпертиза в ближайшее время»,— отмечает топ-менеджер. По его словам, Росжелдор, КЖД и «Ленпромтранспроект» подали материалы в Генпрокуратуру, также компания подала иск в суд на ООО «Крымсетьэнергопроект».

2,9 млрд руб. связаны не только с ошибкой в проекте по грунтам, дополнительные средства требуются в связи с изменениями проекта по электрификации, СЦБ, транспортной безопасности и т. д., заключает господин Шкурко.

В «Стройгазмонтаже» говорят, что при этом строительно-монтажные работы не останавливаются. «Компанией разработан и реализуется механизм действий, предполагающих корректировку отдельных разделов существующего проекта, что не повлияет на общий срок завершения работ по проекту и запуск движения на железнодорожных подходах к мосту в установленные сроки»,— подчеркнули в компании, заверив, что дополнительный объем работ не повлияет на сроки строительства подходов к мосту.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что выбор субподрядчика по работам по грунту был потенциально невелик из-за ограниченного числа компаний, работающих в Крыму. Ошибка компании привела не только к рискам «Ленпромтранспроекта» потерять контракт, но и возможным судебным издержкам, считает эксперт. С учетом того, что принято решение привозить грунт, сумма в 2,9 млрд руб. выглядит абсолютно адекватной, полагает господин Бурмистров. По его словам, если ситуация затянется еще на пару месяцев, существует риск срыва сроков. Возможно, именно в связи с этим Росжелдор предлагает скорректировать проект СГП самостоятельно, отмечает Михаил Бурмистров. Если ситуация затянется еще на пару месяцев, существует риск смещения сроков, что не выгодно никому, подчеркивает эксперт.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует Крым) Илья Джус отметил, что вопрос необходимости корректировки проектной документации по подходам обсуждался у господина Козака, в том числе и на совещании на прошлой неделе в Симферополе. Господин Джус подтвердил, что возникли серьезные претензии к качеству проектной документации, и не исключил, что работа проектировщика по данному проекту может вызвать интерес правоохранительных органов.

Корректировка проекта не повлияет на сроки сдачи железнодорожных подходов, подчеркнул представитель вице-премьера.

Окончательные решения по возможной корректировке стоимости строительства подходов могут быть приняты только после финализации проектной документации, заключил Илья Джус. На стоимости и сроках сдачи самого Крымского моста это не отразится.

Источник “Ъ” в КЖД сообщил, что они не занимаются строительством подходов к Крымскому мосту, а примут на свой баланс уже готовую железную дорогу, когда она будет построена. «Поэтому эти вопросы не к КЖД. Есть заказчик — “Стройгазмонтаж”. Есть проектировщик — “Ленпромтранспроект”. Будет ли дорожать проект, сдвинутся ли сроки его исполнения — это к ним вопросы»,— сказал собеседник “Ъ”. В пресс-службе КЖД “Ъ” подтвердили, что проектная документация по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, предоставленная АО «”Ленпромтранспроект”, имеет ряд недостатков и ошибок. Информацией, касающейся сроков и изменения стоимости строительства подходов, ФГУП “КЖД” не располагает». В Южной транспортной прокуратуре ответ на официальный запрос “Ъ” пока не получил.