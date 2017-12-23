Ford Focus нового поколения показали на фото 84

Компания Ford решила показать новые фото Ford Focus 2019 модельного года.

Автопроизводитель распространил снимки прототипа в очень необычной камуфляжной пленке, и стоит отметить, что модель в такой защите и тестируется на дорогах общего назначения.

Как известно популярная модель будет построена на новой модульной платформе и она станет на 50 кг легче и на 50 мм больше в колесной базе. Также, как пишет tvoe-avto , в Ford Focus 2019 модельного года появится кросс-версия сделанная по принципу Fiesta Active с пластиковым обвесом по периметру и увеличенным дорожным обвесом.