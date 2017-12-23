Поддержат только авто с российской ЭРА-ГЛОНАСС 40

С июля в кредитные программы господдержки авторынка попадут только модели, оснащенные ЭРА-ГЛОНАСС российского производства.

В кредитные программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», которые начнут действовать с 2018 года, попадут машины стоимостью не более 1,45 млн руб., рассказали несколько источников “Ъ ” на рынке. Это решение, по их словам, было объявлено на состоявшемся 20 декабря совещании у замглавы Минпромторга Александра Морозова с участием банков. Таким образом, проект постановления, опубликованный Минпромторгом в конце ноября и предусматривающий рост предельной стоимости машины с 1,45 млн до 1,5 млн руб. для компенсации роста цен, не был утвержден. В Минпромторге сообщили, что вопрос об изменении стоимости машин по новым программам будет решаться «при принятии соответствующих нормативных правовых актов».

Впрочем, в компаниях уверяют, что пока с учетом предполагаемого роста цен модели, которые попадали в этом году в программы господдержки, останутся в них и в 2018 году (об этом сообщили “Ъ” в Nissan, Ford, Kia, «Соллерсе»). В «Автостате» полагают, что концерны оставят в прайс-листах комплектации, которые по цене будут подходить под условия господдержки.

Кроме того, как рассказали “Ъ” источники, знакомые с итогами совещания у господина Морозова, с июля к кредитным программам будут допускать лишь модели, оснащенные системой ЭРА-ГЛОНАСС российского производства. Автоконцерны возражают против этого новшества, говоря о том, что требования об обязательной закупке ЭРА-ГЛОНАСС у российских поставщиков изначально в законодательстве не было. В Nissan “Ъ” выразили свое «негативное» отношение к этой мере: у компании только импортные системы безопасности. У Ford Sollers пока не все модели оснащены российскими датчиками: «Работаем, но должны успеть». У УАЗа используется оборудование российского производителя. В компании говорят, что требование к обязательной установке ЭРА-ГЛОНАСС установлено техрегламентом, и считают «логичным введение уточнения в условия программ».

Источник “Ъ” на рынке это подтверждает и говорит, что компании около двух лет разрабатывали и тестировали датчики, внедряли их в модели — сроки запуска не раз сдвигались, потому что «никто не успевал». Сейчас, по его словам, за полгода никто не успеет заменить импортные датчики на российские. Он говорит, что российские производители могут покрыть спрос отрасли только при условии гарантированных заказов, поэтому Минпромторг искусственно создает его для компаний. При этом источник “Ъ” замечает, что законодательно это требование никак не закреплено, и полагает, что это «страшилка Минпромторга». Источник “Ъ” в правительстве отметил, что такое требование можно ввести, «только если будет необходимый объем производства для потребностей рынка, в чем есть сомнения».

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» просила отложить это требование в конце ноября. Тогда в VW Group “Ъ” говорили, что установка российской ЭРА-ГЛОНАСС «нереализуема ни экономически, ни технически». По оценкам компании, даже при наличии поставщика, способного покрыть весь спрос, установка российского оборудования требует «тестирования огромного количества модификаций» и как минимум еще двух лет. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» полагает, что российские компании окажутся в более предпочтительном положении с точки зрения возможности выполнения этих требований, если они будут введены.