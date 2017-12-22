Объявлены российские цены на новый Infiniti Q60 60

Infiniti объявляет о старте продаж Q60 2018 модельного года.

Как и прежде, на российском рынке будет представлена модель, оборудованная новым легким двигателем V6 – обладателем премии «Двигатель года 2017 и 2018» по версии Wards Automotive. 3-литровый мотор (405 л.с. и 475 Нм) агрегатируется с полноприводной трансмиссией. Разгон до 100 км\ч занимает 5,1 секунды. В мощном битурбированном 3,0-литровом двигателе из нового эксклюзивного семейства VR сконцентрирован опыт компании по разработке шестицилиндровых агрегатов. Мотор сочетает в себе большую мощность с высокой топливной экономичностью.

Q60 2018 модельного года теперь будет оборудован новыми 20-дюймовыми дисками, которые еще больше подчеркнут выразительный дизайн и дерзкий облик нового спортивного купе.

В добавок к новым дискам российская версия нового Q60 получила новую модификацию летней резины. Специально для удобства российских покупателей в комплектацию автомобиля вместо резины Run Flat будут входить обычные летние спортивные шины и все купе будут комплектоваться докаткой в багажнике.

Единственная комплектация Sport ProActive оснащается адаптивной электронной системой рулевого управления нового поколения DAS 2.0. Разработка обеспечивает высокий уровень обратной связи и более естественные отклики на отклонения руля. Система «steer-by-wire» (управление по проводам) обходится без механической связи между рулем и управляемыми колесами, и для улучшения обратной связи использует электронные компоненты. Благодаря реализации данного конструктивного принципа водитель мгновенно, без запаздываний и задержек получает информацию от DAS.

Кроме того, Q60 оснащается системой контроля движения и удержания автомобиля на полосе ACTIVE LANE CONTROL, системой кругового обзора AVM+, системой обнаружения приближающихся объектов (AOD), системой определения свободного места для парковки (PSM).

На эргономичной центральной консоли Q60 размещены два сенсорных монитора (верхний диагональю 8 дюймов и нижний 7-дюймовый). Они являются частью мультимедийной системы InTouch последнего поколения. Возможности обеих мониторов позволили разработчикам свести к минимуму количество кнопок и создать более лаконичный дизайн передней панели.

INFINITI Q60 оснащен современной мультимедийной системой Bose Performance line с 13 динамиками. Автомобиль имеет электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), систему помощи при экстренном торможении (BA), ABS, систему динамической стабилизации (VDC). Для детских сидений доступны крепления ISOFIX.

Комплектация Sport ProActive имеет отделку интерьера вставками из карбона с фиолетовыми акцентами, подрулевые переключатели передач и спортивную выхлопную систему. Стоимость Q60 2018 модельного года будет составлять 3 489 000 рублей. Первые поставки автомобилей в автосалоны российских дилеров пройдут до конца нового года.