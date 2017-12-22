Единственный лимузин Tesla Model S выставили на продажу 45

На интернет-аукционе eBay выставлен на продажу 380-сильный электролимузин на базе Tesla Model S стоимостью 80 400 долларов.

Данный автомобиль является переделанным оригинальным Tesla Model S, который был куплен еще в 2015 году за 100 тыс долларов. По заявлению продавца, проект задумывался как рекламный и готов на 90%. Будущий покупатель может приобрести лимузин в таком виде или доплатить за доработку автомобиля до конца в мастерской, где начат проект.

В описании к объявлению, как сообщает speedme , написано, что автомобиль оснащен 380-сильным электродвигателем и батареей емкостью 85 кВт/ч. Пробег составляет всего 150 миль.