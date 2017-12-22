Единственный лимузин Tesla Model S выставили на продажу
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Декабрь 22 21:08 2017

На интернет-аукционе eBay выставлен на продажу 380-сильный электролимузин на базе Tesla Model S стоимостью 80 400 долларов.

Данный автомобиль является переделанным оригинальным Tesla Model S, который был куплен еще в 2015 году за 100 тыс долларов. По заявлению продавца, проект задумывался как рекламный и готов на 90%. Будущий покупатель может приобрести лимузин в таком виде или доплатить за доработку автомобиля до конца в мастерской, где начат проект.

В описании к объявлению, как сообщает speedme, написано, что автомобиль оснащен 380-сильным электродвигателем и батареей емкостью 85 кВт/ч. Пробег составляет всего 150 миль.

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Model STeslaлимузин
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Valery Silin
    Декабрь 23, 12:35 #1 Valery Silin

    Какое дно (

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