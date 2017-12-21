Первые снимки прототипа спортивной Lada Vesta 24

АвтоВАЗ вывел на тесты спортивную модификацию Lada Vesta.

Прототип «заряженного» седана» удалось заснять на стоянке одного из официальных дилеров компании. Снимки машины были выложены пабликом «RCI News» в социальной сети «ВКонтакте».

Машина получила 17-дюймовые литые колесные диски крышу, покрашенную в черный цвет, и наклейки на боковинах кузова. При этом серийная версия спортивного седана будет отличаться от этого прототипа дополнительным аэродинамическим обвесом.

Новинка получит форсированный 1,8-литровый двигатель, мощность которого увеличат со стандартных 122 до 150 лошадиных сил. Также ожидается появление 1,6-литрового агрегата с отдачей 140 лошадиных сил.

Подвеска автомобилей также претерпит определенные изменения. В частности, будет уменьшен клиренс для улучшения управляемости. Серийное производство машины должно начаться в феврале 2018 года.

По итогам ноября седан Lada Vesta впервые занял второе место среди бестселлеров на российском автомобильном рынке. В прошлом месяце отечественной марки разошлись автомобили разошлись тиражом в 8 066 экземпляров, сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В конце ноября, как пишет autonews , АвтоВАЗ начал продавать две новых модификации «Весты» — универсал Vesta SW и его вседорожную версию — Vesta SW Cross. Новинки были представлены в июне текущего года. Длина Vesta SW составила 4410 мм, а ширина — 1764 мм. Размер колесной базы равен 2635 мм. Клиренс универсала составил 172 мм, а дорожный просвет варианта SW Cross увеличен до 202 мм.