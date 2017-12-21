Первые снимки прототипа спортивной Lada Vesta

Прототип «заряженного» седана» удалось заснять на стоянке одного из официальных дилеров компании. Снимки машины были выложены пабликом «RCI News» в социальной сети «ВКонтакте».
Машина получила 17-дюймовые литые колесные диски крышу, покрашенную в черный цвет, и наклейки на боковинах кузова. При этом серийная версия спортивного седана будет отличаться от этого прототипа дополнительным аэродинамическим обвесом.
Новинка получит форсированный 1,8-литровый двигатель, мощность которого увеличат со стандартных 122 до 150 лошадиных сил. Также ожидается появление 1,6-литрового агрегата с отдачей 140 лошадиных сил.
Подвеска автомобилей также претерпит определенные изменения. В частности, будет уменьшен клиренс для улучшения управляемости. Серийное производство машины должно начаться в феврале 2018 года.
По итогам ноября седан Lada Vesta впервые занял второе место среди бестселлеров на российском автомобильном рынке. В прошлом месяце отечественной марки разошлись автомобили разошлись тиражом в 8 066 экземпляров, сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В конце ноября, как пишет autonews, АвтоВАЗ начал продавать две новых модификации «Весты» — универсал Vesta SW и его вседорожную версию — Vesta SW Cross. Новинки были представлены в июне текущего года. Длина Vesta SW составила 4410 мм, а ширина — 1764 мм. Размер колесной базы равен 2635 мм. Клиренс универсала составил 172 мм, а дорожный просвет варианта SW Cross увеличен до 202 мм.
C 2014 года www.amsrus.ru
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