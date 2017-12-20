Всего-то стороны перепутала! 8

Опасный случай произошел с британской автовладелицей, которая сожгла свой “Смарт” во время заправки на АЗС.

54-летняя автовладелица из Ланкастера (Великобритания) по имени Джулия Никлин случайно взорвала свой Smart fortwo 2005 года выпуска, залив бензин в отверстие воздухазаборника вместо топливного бака. Как сообщает The Telegraph, инцидент произошел в минувшую пятницу, 15 декабря. Автомобиль окутало пламенем после того, как британка завела двигатель.

На помощь автомобилистке пришел один из очевидцев, который в тот момент находился на АЗС и услышал громкий хлопок. Ему, как пишет Автовести , удалось открыть дверь машины и вытащить оттуда испуганную женщину, когда салоне автомобиля уже вовсю полыхало пламя. Мужчина оттащил водительницу на безопасное расстояние, после чего раздался еще один взрыв – огонь добрался до бензобака.

Хозяйке сгоревшего “Смарта” удалось избежать травм и последствий. Она объясняет это тем, что находилась в плотной куртке. А вот пришедший на помощь очевидец получил ожоги рук и шеи. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Сам по себе инцидент говорит о неосторожности британки, однако есть еще один интересный момент. Заправочная горловина бензобака у этого Smart fortwo находится с правой стороны кузова, тогда как с левой расположен аналогичный по форме воздухозаборник (двигатель у “Смарта” находится сзади), и неопытный человек может перепутать эти отверстия.