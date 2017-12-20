В России стали чаще покупать электрокары
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В России стали чаще покупать электрокары
Декабрь 20 20:05 2017

Объём рынка новых электромобилей в России вырос на 30%.

Соответствующие данные по итогам 11 месяцев (с января по ноябрь 2017 года) приводит аналитическое агентство «Автостат».

Согласно статистическим данным, за указанный период объем рынка новых легковых электромобилей в России составил 82 единицы. В прошлом году в России было продано 63 электрокара.

Наиболее популярным электрокаром в России, как сообщают Известия, признан электромобиль Tesla — на долю компании приходится почти 70% от общего объема рынка. За 11 месяцев в России приобрели 56 электрокаров Tesla, в том числе 42 кроссовера Model X и 14 седанов Model S. Помимо прочего, за указанный период в РФ было продано 22 электрокара Nissan Leaf, три новых Renault Twizy и один Mitsubishi i-MiEV, сообщает «Прайм».

Аналитики утверждают, что продажи подержанных электрокаров за 11 месяцев 2017 года в России увеличились в 2,4 раза — до 914 электромобилей. Такой рост популярности электрокаров с пробегом эксперты объяснили ввозом японских моделей Nissan Leaf на Дальний Восток.

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  Article "tagged" as:
MitsubishiNissanRenaultTeslaэлектрокар
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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