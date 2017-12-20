В новогодние каникулы водителей ждет сюрприз 48

Автомобилисты в Москве получат возможность в новогодние праздники парковаться бесплатно в зонах платной парковки в столице.

“Парковочные каникулы” будут действовать повсеместно с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, написал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

“Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города”, – написал мэр.

Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 19, 2017

В дни новогодних и рождественских праздников, как сообщает ТАСС, интенсивность движения на дорогах столицы снижается, и бесплатный парковочный режим не осложняет дорожную ситуацию в городе. Вместе с тем каждый год в преддверие праздников автомобилистов просят соблюдать правила стоянки и остановки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения.

Бесплатный парковочный режим по воскресным и праздничным дням заработал в качестве эксперимента в 2015 году. Затем по решению правительства Москвы такая возможность стала действовать на постоянной основе.