В новогодние каникулы водителей ждет сюрприз
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В новогодние каникулы водителей ждет сюрприз
Декабрь 20 18:07 2017

Автомобилисты в Москве получат возможность в новогодние праздники парковаться бесплатно в зонах платной парковки в столице.

“Парковочные каникулы” будут действовать повсеместно с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, написал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

“Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города”, – написал мэр.

В дни новогодних и рождественских праздников, как сообщает ТАСС, интенсивность движения на дорогах столицы снижается, и бесплатный парковочный режим не осложняет дорожную ситуацию в городе. Вместе с тем каждый год в преддверие праздников автомобилистов просят соблюдать правила стоянки и остановки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения.

Бесплатный парковочный режим по воскресным и праздничным дням заработал в качестве эксперимента в 2015 году. Затем по решению правительства Москвы такая возможность стала действовать на постоянной основе.

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  Article "tagged" as:
бесплатная парковкаМоскваНовый год
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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