У Subaru первый сервисный партнер в Новокузнецке
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У Subaru первый сервисный партнер в Новокузнецке
Декабрь 20 11:02 2017

ООО «Субару Мотор» объявил об открытии сервисного партнера в Новокузнецке.

Это первый и пока единственный партнер бренда в России, который будет оказывать исключительно услуги по сервисному и гарантийному обслуживанию Subaru.

Сервисный центр принадлежит ООО «СВ Авто», которая входит в группу компаний «Картель Авто», занимающейся продажей и обслуживанием нескольких автомобильных брендов в Кузбассе. Subaru сотрудничает с «Картель Авто» с 2011 года: официальный дилерский центр Subaru в Кемерово также находится под управлением ООО «СВ Авто».

Сервисная зона площадью 622 м2 позволяет осуществлять все виды слесарного ремонта, технического обслуживания, установку дополнительного оборудования и другие услуги. К услугам клиентов – уютная зона ожидания, бесплатный Wi-Fi и парковка.

 

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SubaruНовокузнецкСервисный центр
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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